Filtraron VIDEO intimo: Tras 12 años en Televisa, actriz llega a 'VLA' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 12 años en Televisa, y ser víctima de su esposo, que filtró su video intimido después del divorcio, la reconocida actriz de melodramas y también presentadora, Michelle Vieth, recientemente se sinceró sobre lo sucedido, que la hizo caer en una profunda depresión, y en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, impactó con una fuerte noticia de la drástica medida que tomó para salvar a sus hijos.

Sin saber que su vida cambiaría para siempre, para bien y para mal, Vieth debutó en la empresa San Ángel hace más de 20 años en el melodrama, Pequeña Traviesa, en el cual conoció al actor Héctor Soberón, del cual se enamoró en las grabaciones y hasta llegaron al altar. Desgraciadamente, después del divorcio, el histrión olvidó la caballerosidad y por venganza, compartió un video intimo de ella, por lo que se comenzó una batalla legal, que hoy en día sigue dando de que hablar.

Actualmente, como madre de cuatro hijos, tanto varones como mujeres, Michelle en una entrevista con TV Azteca declaró sobre lo feliz que se encuentra de ver que el mayor ya está logrando cumplir sus metas profesionales y que cada uno se acerca al camino del bien, como ella siempre ha esperado que suceda. Ante esto, se le cuestionó con respecto al tema de si ellos saben sobre su presunto video intimo, y sorprendió con su respuesta.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que los cuatro pequeños que tiene saben de la situación y ella les ha contado la historia a todos en cuanto tuvieron la edad para entenderlo, destacando que ella con el buen ejemplo que les da, ya les da todo y es feliz: "Con la verdad, no hay otra, yo creo que a las diferentes edades de mis cuatro hijos, siempre les he hablado con la verdad y no necesito decirles, ni enseñarles nada con la palabra, porque creo que el ejemplo es lo que arrasa".

Finalmente, la actriz de La Madrastra destacó que ella como madre de varones y mujeres, a ambos les enseña la importancia de ser un caballero y una dama, haciendo todo lo posible para que sean ambos y aprendan a manejarse con ese respeto al prójimo y a alguien de otro género: "Muchas veces nos quejamos que ya no hay caballeros en este mundo, pero se nos olvida que somos nosotras las que criamos a esos caballeros, hay que tener esa responsabilidad, tanto con los hombres como con las mujeres, de criar caballeros y criar damas, en mi caso es lo que intento hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui