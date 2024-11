Horacio Pancheri se lanza contra Samadhi Zendejas; acusa a su hermano de violentar a ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor, Horacio Pancheri, recientemente brindó una entrevista a TV Notas, en laque no dudó en lanzarse en contra de la reconocida actriz de melodramas, Samadhi Zendejas, después de las polémica en la que se vieron involucrados hace un año. El histrión de origen español, criticó a Samadhi por defender a su hermano, Adriano Zendejas, cuando es acusado de violentar a sus ex.

Pancheri este 2024 ha vivido un año muy agridulce, pues el reconocido actor de melodramas, por muchos meses fue destrozado en redes sociales por un comentario en contra de Zendejas. La misma joven a través de su cuenta de Instagram compartió un comentario en el que se lee que el actor de Un Camino Hacía El Destino le pone, "ver... que fea es". Aunque este asegura que no fue él quien lo envió y que su cuenta fue hackeada, ahora, sí arremetió contra la joven.

Ahora, tras más de un año de la situación, el actor de Papás Por Conveniencia declaró en TV Notas que lo que ahora le pasa a Adriano, es el karma, señalando que ambos manejaron todo a su conveniencia cuando sucedió el tema de la presunta agresión, asegurando que él jamás la atacó: "Mira lo que le ocurre a su hermano ahora. Así es la vida. Es el karma. Espero que no la pase tan mal. Yo jamás señalé eso de ella. Que no la conozco. Trabajamos juntos una vez cuando ella recién comenzaba y nunca más tuvimos contacto".

Pancheri fue tajante al asegurar que el jamás "la insultaría ni diría nada malo de ella", destacando que de inmediato le escribió para ofrecerle una disculpa y una explicación, agregando que ella solo quiso mostrar lo malo para poder atacarlo, pero ahora, todo se le voltea y la atacan por no reaccionar igual cuando acusaron a su hermano de violento: "Me hubiese gustado que Samadhi dijera algo. Si el hermano habló mal de las mujeres, que ella las defienda. No lo hizo. Ahora que su hermano maltrata a las mujeres, no dice nada. A ella le mando bendiciones. A su hermano no lo conozco, pero ojalá que no la pase tan mal. Que se cuide".

Tras esto, el actor de El Juego de las Llaves, mencionó que Adriano se metió en el problema con Zendejas sin saber, porque le exigió una disculpa y ninguneó su carrera, siendo que él ya había expresado su mal sentir por la situación, tanto pública como internamente, destacando que ahora, el varón de los Zendejas debería de admitir que golpeó a sus ex y ofrecerles disculpas: "Está fuera de lugar. Me mandó a decir que pidiera disculpas cuando sí me disculpé con Samadhi en el momento en que pasó. Él no ofreció disculpas a sus novias maltratadas. Que lo haga".

Finalmente, Pancheri señaló que no conoce a ninguno de los dos y realmente no les desea el mal, pero que al final, la vida pone todo en su lugar y cuando obras mal pasan este tipo de cosas, pues mientras los hermanos sufren, él sigue con su carrera y recupera marcas: "Las cosas pasan. Eso ya quedó en el pasado. Todo vuelve a su lugar. Conté con el apoyo y amor de mi familia. Hubo un momento en el que las marcas tomaron su postura obviamente por cuidarse, pero ya estamos trabajando con todas de nuevo".

Fuente: Tribuna del Yaqui