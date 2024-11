Horóscopo de HOY martes 26 de noviembre por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este martes 26 de noviembre del 2024? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada en el mundo de la farándula en México y América Latina. En el horóscopo de hoy encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Lee con atención los mensajes de los astros!

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY martes 26 de noviembre 2024: Predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más

Aries

El horóscopo de hoy señala que vivirá una aventura romántica y que deberá tener mucha paciencia sobre lo que decreta, pues se hará realidad en poco tiempo.

Tauro

Te sientes solo y abandonado porque no te has animado a trabajar en ese proyecto que te ayudará a crecer. La soledad viene de tu interior hacia ti mismo.

Géminis

No seas cruel con las demás personas; recuerda que las cosas que te incomodan de los demás en realidad tienen que ver más contigo y tu imagen.

Cáncer

Las palabras de odio crean tu realidad y si solo estás lanzando malas vibras a los demás es probable que te que estanques. No seas envidioso.

Leo

Necesitas, con urgencia, revisar tus actitudes y cuidarte, ya que estás siendo muy grosero con los demás. En temas de dinero, tu nobleza se verá agradecida por el Universo.

Virgo

Mucho cuidado con las dietas muy dulces, ya que en esta época es común enfermar por excesos. Beber agua al despertar será bueno para ti.

Libra

No tengas miedo de probar cosas nuevas, estimado Libra, la realidad es que eres muy capaz de hacer cosas buenas por ti mismo. Cree en ti y en tus nuevos hábitos.

Escorpio

Estás en un momento clave para tu desarrollo y crecimiento; no quites el dedo del renglón y verás que todo lo que toques brillará. El éxito te acompañará este fin de año.

Sagitario

Las cosas pasan por algo, y si te han rechazo debes comprender que no es por ti o por cómo luces. Ahora que si has sido grosero, no olvides que el karma regresa.

Capricornio

Lo que le deseas a los demás habla mucho de ti, de tu persona y de tu corazón. Trata de no ser falso y de buscar tu verdadera identidad.

Acuario

No seas grosero con la gente de tu alrededor, porque nunca sabes por lo que pasan los demás. Buen momento para invertir en el hogar; estás de suerte.

Piscis

Debes entender que no todo lo que pasa en tu cabeza es real, a veces la ansiedad te gana. Extrañas a tu exnovio, pero él ya te olvidó.

Fuente: Tribuna