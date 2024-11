La TV, de luto: Muere querido conductor frente a su esposa; dejó de respirar y no pudieron salvarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La televisión pierde a una de sus más grandes estrellas, el conductor de uno de los programas más famosos de la pantalla chica. Se trata de Chuck Woolery, quien estuvo al frente de emisiones como Wheel of Fortune, Love Connection y Scrabble. El icónico presentador, cuya muerte fue anunciada por uno de sus más queridos colegas, perdió la vida en su casa en Texas a los 83 años frente a su esposa Kristen.

Woolery se convirtió en conductor del famoso programa de concursos estadounidense Wheel of Fortune (Rueda de la Fortuna) en 1975 y hasta 1981. Posteriormente apareció en diferentes series de televisión (interpretándose a él mismo) como Scrubs, 227 y Cold Feet a lo largo de los años. También incursionó en la música, pues logró armar una carrera en el country. Una de las últimas apariciones públicas fue en 2016.

Chuck Woolery (QEPD)

De acuerdo con lo que informó el portal de espectáculos TMZ, el día de su muerte el presentador le comentó a su esposa Kristen que no se sentía bien antes de irse a la cama. Poco después, Kristen se dio cuenta que el presentador que tenía dificultades para respirar y llamó a los servicios de emergencia, pero estos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y lo declararon muerto. Su compañero de podcast y amigo Mark Young fue quien notificó a los medios la noticia de su deceso.

"Es con un corazón roto que les informo que mi querido hermano @chuckwoolery acaba de fallecer. La vida no será la misma sin él, descanse en paz hermano", publicó en su cuenta de X. Por su parte, Susan Stafford quien fue su co-conductora en la conducción de Wheel of Fortune, escribió: "Chuck Woolery era sin duda un verdadero talento. Nuestros 7 años como presentadores originales de Wheel of Fortune fueron mágicos", dijo.

Chuck Woolery (QEPD)

"No había nadie como Chuck. Tenía tanta energía y era la misma persona cálida, cariñosa y genuina fuera del escenario como lo era dentro. Era muy espiritual y compartíamos un verdadero amor por Dios, lo que lo hacía aún más valioso. Estoy muy agradecida de saber que lo volveré a ver", señaló en el emotivo comunicado. Al presentador le sobrevive su esposa Kristen y sus hijos Michael, Sean y Melissa.

Fuente: Tribuna