¿Lo humilló? Paola Rojas reacciona a 'pleito' con Gustavo Adolfo Infante tras llegar a Imagen TV

Ciudad de México.- Semanas atrás la periodista Paola Rojas causó asombro entre sus miles de seguidores y fans al confirmar su salida de Televisa luego de décadas de trabajo, para incorporarse a las filas de Imagen TV. Tras su conflictiva renuncia en San Ángel, se especuló que la conductora no la estaba pasando tan bien en su nueva empresa, pues supuestamente de inmediato tuvo un fuerte pleito con su colega y jefe, Gustavo Adolfo Infante.

Fue el periodista Álex Kaffie quien ventiló que Paola presuntamente hizo enfurecer al reconocido especialista en espectáculos porque tuvo una entrevista exclusiva con el cantante Alejandro Fernández, a los pocos días de sumarse al canal. Presuntamente a Infante no le agradó que una periodista noticiosa estuviera cubriendo el tema de farándula y sobre todo haciéndole la competencia de forma directa a su programa de entrevistas, El minuto que cambió mi destino.

Cuando le dijeron a Paola que el señor había mostrado su inconformidad, dijo 'que se aguante porque él no es el único periodista de las exclusivas'", aseguró Kaffie.

Gustavo Adolfo Infante se habría molestado por su entrevista con Alejandro Fernández

La expresentadora del programa de Unicable Netas Divinas ya rompió el silencio ante este rumor y confirmó si es verdad que tuvo un desencuentro con el directivo de Imagen Entretenimiento. En una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, Rojas aseguró que tiene una excelente relación con Gustavo por lo que descartó tal pleito: "Ahorita no nos hemos topado, pero sé que nos reiremos del tema. Y es que no he llegado a quitarle el lugar a nadie. No paso por encima de Gustavo ni de nadie".

Al respecto de porqué había tenido una entrevista exclusiva con 'El Potrillo', Paola explicó: "Busqué a Alejandro Fernández para que fuera mi padrino. Quería nada más que grabara un saludo, pero me dijo: 'Vente al palenque'. Y ahí voy con cámaras, ya no fue un saludo sino una entrevista completa". De la misma manera, Rojas desmintió que ella haya buscado traer a conductores de Televisa para su programa De Pisa y Corre.

Mi coconductor Hiram es buenísimo en todos sentidos. Eduardo Carrillo es muy gracioso. Rompe el esquema... Nunca se planteó traer a nadie de afuera porque si en Imagen hay mucho talento, ¿para qué moverle?".

Finalmente, la exesposa de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como 'Zague', habló de lo feliz que se encuentra con su nueva televisora y afirmó que en Imagen TV sí respetan su labor de periodista: "Tenía muchas ganas de regresar a hacer noticias en vivo, que es lo que más me apasiona. Es un gran lugar para hacer periodismo en este momento. Puedo hablar con libertad", confesó Paola.

