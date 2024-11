Nuevas FOTOS en caso de Liam Payne le dan un giro dramático a la muerte del exOne Direction

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- A más de un mes del accidente que le arrebató la vida a Liam Payne, recientemente, medios estadounidenses han filtrado nuevas fotos, que le darían un dramático giro a lo que se sabía hasta el momento de la tan terrible muerte del cantante británico tras caer de un balcón. El cantante de 31 años de edad, al parecer padecía de una fuerte depresión y estaba a punto de entrar a clínica de rehabilitación por el bien de su hijo de siete años, Bear Payne.

Millones de fans de One Direction, familiares y amigos cercanos del cantante británico, quedaron devastados al enterarse el pasado 16 de octubre, que desgraciadamente, Liam había perdido la vida después de caer desde el balcón, ubicado en su habitación en el tercer piso del hotel. Desde ese momento, las teorías no han parado de surgir, desde que fue suicidio, un accidente por desmayarse al estar muy drogado y otras que presuntamente lo empujarían. Hay tres sospechosos que enfrentan cargos por su muerte, incluso uno de ellos afirma que tuvieron relaciones intimas, a modo de querer salvarse de acusaciones.

Inicialmente, se filtró que un empleado del hotel llamó a emergencias por el comportamiento errático del intérprete de For You, incluso hay un audio en el que se escucha como piden ayuda desesperados, y llamó a la ambulancia. Pero ahora, todo ha dado un giro completo, pues pese a que se dice que se desmayó al estar en el balcón y se cayó sin poder hacer nada para evitarlo porque no tenía conocimiento, hay nuevas imágenes que demostrarían que se podía haber salvado.

En Sale el Sol retomaron las fotos y videos de TMZ, en el que se muestra como el cantante está siendo cargado por tres empleados del hotel, uno que le sostiene las piernas, y otros dos de cada brazo, y aunque parece inconsciente, en realidad tiene la cabeza elevada viendo a las personas que lo están sometiendo y llevando a la habitación de este, al parecer 13 minutos antes de su lamentable deceso. Según los informes, lo harían porque convulsionó y comenzó a comportarse de una manera errática y agresiva.

Aunque podría no parecer relevante las fotos, en Imagen TV aclararon que esto es importante porque se supone que en esos momentos él los habría amenazado con escaparse por el balcón, incluso filtraron un audio que dice: "Tememos por su seguridad porque esa habitación tiene un balcón". Ante esto, aclararon que desde que estaba en One Direction, usaba los balcones para escaparse de la seguridad y poder salir del encierro en que los tenían por seguridad, pues él odiaba sentirse enjaulado de esa manera.

Finalmente, declararon que lo que no se había dicho, es que en el balcón del segundo piso, había una mochila con el nombre del intérprete de What Makes You Beautiful, pues al parecer sí habría tratado de escaparse, pero por las sustancias perdería el equilibrio y terminaría por caer y perder la vida casi al instante.

Fuente: Tribuna del Yaqui