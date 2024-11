Salió del clóset: Conductora de Televisa le declara su amor a otra famosa en vivo: "No te cases"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz de Televisa, quien hace casi dos décadas salió del clóset y se declaró abiertamente lesbiana, de nueva cuenta se apoderó de la atención de todos sus seguidores y fans debido a que acudió como invitada en un exitoso programa y le declaró su amor a una guapísima modelo en plena transmisión en vivo. Se trata de la controversial Yolanda Andrade, quien siempre ha dado de qué hablar por sus relaciones amorosas.

La artista originaria de Culiacán, Sinaloa, tuvo varias relaciones heterosexuales antes de descubrir o aceptar sus preferencias. Una de sus primeras parejas del medio artístico fue Montserrat Oliver, quien ahora es su mejor amiga y compañera en el programa Montse&Joe. Asimismo, Yolanda ventiló que tuvo relaciones sentimentales con personalidades como Verónica Castro, Lorena Meritano y Melissa Galindo.

Esta semana Yolanda y Montse irrumpieron en la transmisión del programa Con Permiso para invitar a Pepillo Origel y Martha Figueroa a acompañarlas a su especial de Thanks Giving. Después de que los periodistas aceptaran su invitación, las conductoras comenzaron a hablar de chismes y salió a la luz el nombre de Luis Miguel. Inmediatamente después, la sinaloense expresó su afinidad por Paloma Cuevas, novia del 'Sol de México'.

Yolanda Andrade confesó su amor por Paloma Cuevas

De forma contundente, Yolanda le suplicó al intérprete de La Incondicional que no se case con la española, porque a ella le encantaría conquistarla. "Por favor... Micky no te cases, yo necesito una Paloma, no te cases, yo necesito una Paloma", expresó la culiacanense mientras hacía ademanes de súplica. "Yo quiero una Paloma para mí, una Palomita Cuevas", agregó y Origel le preguntó a qué se refería.

En ese momento, Andrade se desvivió en halagos hacia la presunta prometida de 'Luismi': "Divina, con clase, hermosa... Micky no te cases, es para mí". Mientras que Oliver agregó: "Dice Joe que ella la quiere". Antes de despedirse del programa, Andrade insistió en conquistar a la modelo española: "Por eso no debe de haber boda, yo ya quiero sentar cabeza, encontrar una mujer que haya hecho su vida y Paloma estoy aquí".

