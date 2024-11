Tras hospitalización de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel estremece Televisa con triste noticia

Ciudad de México.-Después de varios días hospitalizada en terapia intermedia, todo parece indicar que Silvia Pinal está cerca de ser dada de alta y poder volver a casa, según los informes de Sylvia Pasquel, sin embargo, en medio de la felicidad por el regreso de su madre a su hogar, la también actriz acaba de estremecer a Televisa y a sus millones de fans al dar una entrevista a TV Azteca en la que reveló una triste noticia de su hermana menor, Alejandra Guzmán.

La salud de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real ha dado mucho de qué hablar desde el pasado jueves, cuando la primera actriz fue trasladada al hospital, pues desde entonces ha estado sometida a diversos estudios para conocer la verdadera enfermedad que la llevó al nosocomio. A pesar de que en un inicio se habló de una nueva bacteria que habría afectado el bienestar de la última diva de la época del Cine de Oro Mexicano, en esta nueva actualización médica, su hija Sylvia aclaró esta situación.

La exintegrante de Siempre Reinas, además de contar sobre la situación de su madre, también reveló que su hermana, intérprete de Llama Por Favor no ha podido ver a su mamá, porque también está enferma: "No hay bacteria, ya el cultivo salió negativo y la buena noticia es que está respondiendo muy bien al tratamiento. Ya le han estado bajando la oxigenación, bueno el oxígeno, o sea para que ella ya esté respirando cada vez más sin el apoyo del oxígeno. Entonces lo que hace este oxígeno y este aparato que le ponen, es que van dilatando los pulmones y los van regresando a su estado normal para que ya el paciente pueda respirar".

Ante la duda de los reporteros sobre el padecimiento exacto que provocó esta recaída en la salud de la famosa presentadora de televisión, Sylvia subrayó: "El problema realmente fue la infección de las vías urinarias y del pulmón, tampoco ni arritmia ni problema cardiaco". Pero cuando escuchó las preguntas de la prensa sobre la ausencia de la intérprete de Hacer el Amor con Otro en el hospital, pues desde el viernes pasado ya no se le ha visto por ahí, la primogénita de Silvia Pinal reveló:

Sí, mi hermana parece que tiene influenza, por eso no ha venido, pues estamos esperando el resultado. Pero tiene fiebre y este tipo de síntomas, entonces está aislada. Por eso no ha venido, no ha venido porque está aislada", manifestó al respecto.