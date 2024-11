Alejandro Sanz pierde los estribos tras ser atacado en redes sociales; esto respondió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de terminar con Rachel Valdés, Alejandro Sanz se dio una nueva oportunidad en el amor en la actriz Candela Márquez. Desde hace unas semanas, la pareja decidió mostrar su relación al público. Primero fueron captados por los paparazzi, y luego confirmaron su vínculo durante los eventos de los Latin GRAMMYs, donde se dejaron ver felices y enamorados. Como cualquier pareja en el medio de espectáculo, no han escapado de las críticas y señalamientos en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Candela compartió un conjunto de fotos tomadas en una sesión nocturna en la playa. La publicación recibió numerosos halagos de sus seguidores, pero fue el comentario de Alejandro lo que más destacó: "Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto", expresó. Hábil con las palabras como siempre ha sido, el intérprete de Mi Marciana agregó: "La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero".

Te podría interesar candela marquez Captan a Candela Márquez paseando en Monterrey con la hija mayor de Alejandro Sanz

Sin embargo, un comentario negativo llamó la atención del cantante. Un usuario comparó a Candela con Shakira y Rachel Valdés, la exnovia de Alejandro, sugiriendo que él no había superado esas relaciones. El comentario hizo referencia también a la canción Palmeras en el Jardín, la cual muchos creen que está dedicada a la artista cubana.

Visiblemente molesto por el ataque, Alejandro no tardó en responder con firmeza: "Je, je, je. Pobrecito… Sumérgete… pero sumérgete mucho… más…" y agregó: "Tu lugar está ahí en el fondo, donde nada importa, no más respirar, y ahí vas a entender tu mi***a de comentario". Este tipo de respuesta directa sorprendió a muchos, ya que no es común que el cantante se exprese de esa manera.

Por su parte, Candela Márquez se desborda en amor y muestras de cariño hacia el cantante. En esta ocasión, Candela compartió un emotivo video en el que se les ve juntos frente al mar. El video, acompañado de la canción A Thousand Years de Christina Perri, muestra a la pareja de pie en un muelle, con gaviotas volando alrededor de ellos. "Porque mirarte a los ojos hace que toda una tormenta".

Fuente: Tribuna