Filtran que Ángela Aguilar tendría el síndrome de la 'Chimoltrufia'; descubre qué significa

Ciudad de México.- Ángela Aguilar no ha parado de ocupar los titulares de los medios de comunicación desde el pasado mes de junio, aunque realmente esto no tiene relación con lo excelente de su carrera profesional o los premios que ha recibido, sino por el contrario, la gente no ha dejado de criticar a la joven cantante por, supuestamente, haber sido la tercera en discordia en la relación entre la trapera Cazzu y el cantante del regional mexicano, Christian Nodal.

Y es que, como es bien sabido, cuando alguien cae de la gracia del público, éste suele hacer todo lo que esté en su poder para destruir a una celebridad o figura viral, al grado en el que son capaces de indagar cualquier cosa que la estrella en cuestión haya hecho en el pasado para usarla en su contra. Ejemplos de ello lo hemos visto hasta con artistas internacionales como es el caso del director James Gunn, quien hace un tiempo fue cancelado por unos tuits que hizo hace más de una década.

Dicen que Ángela Aguilar tiene el síndrome de la Chimoltrufia

En el caso de Ángela Aguilar, la gente ha buscado en diversas declaraciones y entrevistas que ha hecho, mismas en las que demuestra que sus opiniones se contraponen con lo que ha hecho en los últimos años. Derivado de ello, las personas comenzaron a asegurar que la joven de 21 años tiene un padecimiento denominado como el síndrome de ‘La Chimoltrufia’, personaje cuya frase más icónica es: “Como dice una cosa hace otra”. Las supuestas pruebas son las siguientes:

“No les voy a contar cuando tenga novio”

Durante una entrevista, de hace algunos años, la cantante aseguró que jamás revelaría cuando tuviese pareja, porque eso no le parecía de una persona “decente”, dado a que se trata de una figura pública y creía que ese tipo de cosas no eran correctas; sin embargo, una vez que comenzó su relación con Nodal, no dudó en salir a hablar a la revista Hola e incluso participó en un consciente del famoso, donde se filtró la frase viral: “¡Ay Angelita! ¿Por qué eres tan coqueta?”. A lo que ella respondió: “Porque eres mi novio, Christian”.

“No te juntes con gente casada”

En una entrevista para la revista Glamour México y Latinoamérica, Ángela Aguilar participó en una cápsula de 17 tips, en los que recomendó no tener ningún vínculo (amoroso) con alguien que ya estuviera en un matrimonio, puesto eso le causaba repulsión: “Todo se puede en la vida, excepto la gente casada, no te juntes con gente casada, eso es malo”. Sin embargo, las pruebas demostrarían que ella habría iniciado su noviazgo con Nodal mucho antes de que él se separara de Cazzu, de quien si bien no estaba casado, sí se había convertido recién en el padre de su hija.

Ángela Aguilar ha estado en el ojo de la polémica desde hace meses por su relación con Nodal

“La gente que es infiel es: primero mala persona”

La última declaración contradictoria de Ángela Aguilar surgió en el Vlog#83, Reaccionando a memes de Dime Como Quieres, donde precisamente habla sobre el tema de las infidelidades, declarando: “A mí se me hace que la gente que es infiel es: primero mala persona, segundo no se controla, tercero no tiene los pantalones para decir ‘voy a cortar contigo porque ya no me atraes o me atrae otra persona’, o sea, eso no me gusta. No sé por qué estoy tan en contra de eso, pero me da como asquito, la gente que hace eso me da como asquito”.

Como se hizo mención antes, esto desató controversia, dado a que mucho se ha dicho que Ángela Aguilar siempre estuvo tras bambalinas en las relaciones del ‘Forajido’, hecho del que la propia Belinda sería consciente, por lo que no les permitió tener una amistad.

