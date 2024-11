"Fue espantoso": Teo critica a Ricardo Peralta por posicionamiento contra Arath en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de toda la polémica de La Casa de los Famosos México, tanto lo que se vivió dentro, como fuera, Teo, acaba de brindar una entrevista en la que reveló que sí criticó a Ricardo Peralta después de ver el posicionamiento en contra de Arath de la Torre, asegurando que para él no fue la manera de hacer las cosas y sí se sintió un tanto decepcionado, pues a su punto de vista "fue espantoso" la manera en que lo hizo.

El exintegrante de MasterChef Celebrity, que era conocido como Pepe por su programa Pepe y Teo, es hasta el momento una de las celebridades más despreciadas por el público por sus acciones dentro del reality show de Televisa, por sus comentarios tan desafortunados en los que atacó a varias personalidades muy queridas y por supuesto por su posicionamiento en contra de Arath, en el que lo acusó de homofóbico, que le hizo perder más de 200 mil seguidores.

Ahora, tras dos meses del fin de dicho proyecto, César Doroteo, el nombre real de Teo, acaba de hablar sobre lo que pasó entre él y Ricardo tras todo este drama en el reality, durante el podcast El Papishou, declarando que cuando su amigo vio todo lo que pasó realmente, se disculpó inmediatamente: "Estaba en shock, se disculpó (con 'Teo'), pero no era algo que yo esperaba de él, una disculpa que me diera, solo sí quería platicar de muchas cosas con él, que yo decía, 'oye, en la semana tres fíjate que hubo un tema'".

Asegurando que no se hace la ofendida ni la santa, el exparticipante de La Isla: Desafío Turquía, declaró que para él fue terrible lo que le dijo al conductor de Hoy, pero no porque esté en contra, sino porque en realidad no supo expresarse y lo hizo por odio, más que por el argumento que sí tenía: "Fue espantoso el tono, que viniera desde el enojo, fue espantoso todo, yo lo vi y dije 'ay Dios mío', por qué, pero entiendo de donde viene".

Teo, le aseguró a Roberto Carlo que él en sí mismo se decía que tenía un punto, pero no lo expresó y para poder llevarlo de forma acertiva, no debió de atacar a nadie y se quería que se aprendiera del porque esas bromas incomodan era mejor decir: "Oye Arath no me gustó este comentario por esto y esto otro", reafirmando que: "Detrás de todo, si le escarban hay un punto válido, o sea, el centro de la paleta estaba bien, el núcleo era fantástico, pero todas estas capas echaron a perder todo. Yo sí entendí que iba a decir, nada más no lo hizo cómo lo tendría que haber hecho"

Con respecto a si compró seguidores para su cuenta de Instagram, Teo declaró que eso no lo vio con Charly Portocarrero, ni con su empresa que lo representa, pues sabiendo que le preguntarían, prefirió no saber nada: "Esa es información que yo no tengo en lo que yo no me quise meter porque me iban a preguntar. A mí me dio mucha risa porque dije 'nunca habíamos hecho esto, por qué ahora lo están haciendo', mejor que salga y que tenga una cuenta de 500 mil seguidores, y que vaya subiendo, la gente va a regresar".

Fuente: Tribuna del Yaqui