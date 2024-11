Imanol rechaza a Sandra Itzel como novia y ¿la deja en la 'friendzone'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.-- Desde hace semanas la audiencia sospecha que Imanol y Sandra Itzel son más que compañeros de trabajo y amigos. Los rumores de romance surgieron a partir de que el público los vio participar en 'Las Estrellas bailan en Hoy 2024', en donde han protagonizado tiernas escenas, así como algunas muy sensuales gracias a las coreografías que interpretan sobre el escenario. Además, los dos se deshacen en halagos mutuos, lo que nos hace pensar que hay sentimientos a flor de piel.

Ansiosa por saber qué es lo que pasa entre los dos, la prensa abordó al cantante para preguntarle sobre el tema. Y es que hace unos días se supo que la famosa ya conoció a los padres del actor. A propósito de este suceso, él desmintió que este encuentro estuviera ligado a intenciones románticos. En contraparte, explicó que se trató de una situación fortuita. Según dijo, los dos querían seguir ensayando sus pasos, pero él tenía pendiente un concierto. Por ello decidieron continuar allá y sus papás estaban ahí.

También fue contundente al presumir su soltería. "Yo no tengo novia", aseveró. Y puntualizó que Sandra sólo es su pareja de baile. Pese a este rechazo, no escatimó en elogios hacia la estrella, de quien destacó su talento, disciplina y carisma. De la misma manera, ella ha reconocido las virtudes de Imanol

Imanol señaló que está preparado para responder las preguntas de su hija sobre su participación en el programa. "Mi hija esta totalmente ajena a la exposición pública, me gusta que eso así sea. No vivimos en la misma ciudad, pero cuando esté conmigo le podré enseñar los bailes y cuando me pregunte me tendré que poner como papá creativo”.

La posible historia de amor entre estos dos personajes genera curiosidad y emoción debido a que ambos ya estuvieron casados, pero les tocó vivir experiencias desagradables en sus respectivos matrimonios. En el caso de Sandra Itzel incluso existen señalamientos de violencia ejercida por su exesposo, Adrián Di Monte. A raíz de ello, el público está impaciente para que ambos sean felices con una persona que realmente los aprecie y respete.

