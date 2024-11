Llanto en Televisa: Yolanda Andrade sufre repentina muerte y conmueve al revelar última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada la conductora Yolanda Andrade encendió las alarmas de todo el medio artístico debido a que nuevamente tuvo una crisis de salud que la obligó a abandonar la grabación de su programa Montse&Joe. Tras preocupar a sus miles de fans por esta delicada situación, ahora la también actriz mexicana dejó sin palabras al público de Televisa luego de sufrir repentina muerte y revelar su última voluntad.

¿Murió Yolanda Andrade? No, sin embargo, la conductora confesó que se encuentra viviendo un difícil momento a nivel personal debido a que murieron dos amigos cercanos de forma reciente e incluso se conmovió hasta las lágrimas al hablar de ello. Esta declaración la realizó en el capítulo más reciente de Montse&Joe, que se transmitió ayer martes 27 de noviembre, y donde ella y Montserrat Oliver festejaron por adelantado el Día de Acción de Gracias.

El programa, que contó con la presencia de los famosos Pepillo Origel, Martha Figueroa, Margarita Gralia y Shanik Berman, inició con una emotiva dinámica en la que cada uno de ellos daba las gracias por lo que tienen ahora. Yolanda fue muy sincera y reconoció que aunque este año había sido difícil, pues estuvo grave de salud, aún seguía con vida: "Yo estoy muy agradecida con este momento, estoy agradecida con Dios, con mi familia, mis amigos, mi salud, ha sido un año muy difícil".

Asimismo, se dijo conmovida por todas las muestras de cariño que ha recibido a raíz de su enfermedad: "Tantas oraciones por mí, me he asombrado mucho de la gente que conozco en mi camino y me abraza, yo se las multiplico, que Dios los bendiga". Más adelante, las anfitrionas y los invitados hablaron acerca de cómo les gustaría pasar su última cena, es decir, qué harían justo antes de morir.

La originaria de Culiacán compartió que su última voluntad es pasar sus últimos momentos al lado de dos personas muy queridas: "Fíjate que yo lo estaba considerando, con mi mamá y con mi hermana". Sin embargo, Yolanda también reflexionó acerca de que cada persona debe disfrutar cualquier momento de su vida como si fuera el último: "Muchas veces vivimos las comidas familiares y las cenas, cuando estamos unidos, dices 'esta es mi Navidad, mi cumpleaños', vivan aunque sea en los tacos".

Además, invitó al "público conocedor" a compartir un poco de lo que la vida les da: "Es un poquito para invitar a la gente que donde quieran que estén, es la unión, es dar las gracias y pues bienaventurados porque tenemos pan, tenemos que comer, porque hay gente que no tiene y tener la gratitud y bondad de ofrecerles algo, la gente siempre necesita algo de ti". Finalmente, Yolanda lloró frente a las cámaras al recordar que Ernestina Sodi y otro amigo la invitaron a pasar tiempo juntos pero ella hizo caso omiso y ahora se encuentra sufriendo sus fallecimientos:

Mi amiga Titi se murió, mi amigo Luigi de Tabasco se murió y digo 'wow, es el momento', me da sentimiento, qué impresión".

Yolanda Andrade reflexionó sobre qué quiere hacer antes de morir

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable