¿Luto en Televisa? Esposo de famoso actor confirma su trágica muerte; era gay y nadie lo sabía

Ciudad de México.- La televisión y el cine se llenan de tristeza luego de confirmarse la muerte de un querido actor, quien tuvo una destacada trayectoria artística tanto en cine como en televisión no en Televisa sino en Hollywood. Se trata de Earl Holliman, quien perdió la vida a los 96 años en su casa en Los Ángeles, California mientras recibía "cuidados paliativos", según lo confirmó su esposo Craig Curtis. El actor era abiertamente gay, sin embargo, no muchos lo sabían porque mantuvo su vida personal en privado y se enfocó en su carrera, resaltando por su talento y carisma.

Holliman participó en diferentes series de televisión y películas. En el caso de la pantalla grande, el histrión hizo filmes como Giant, Broken Lance, Gunfight at the OK Corral, Forbidden Planet, The Sons of Katie Elder y The Rainmaker. En cuanto a la pantalla chica, actuó en el reconocido programa de ciencia ficción The Twilight Zone y en otras series como The Fugitive, Gunsmoke, The F.B.I., The Streets of San Francisco, Murder, She Wrote y The Thorn Birds.

Earl Holliman (QEPD)

El actor nació en una familia muy pobre en 1928. Su padre falleció algunos meses antes de que él naciera así que su madre tuvo que dar en adopción a 7 de 10 hijos que tuvo. Earl fue adoptado cuando apenas era un niño por Henry Earl Holliman y Velma Holliman. El histrión siempre reconoció el amor que le dieron sus padres adoptivos: "Tuve maravillosos padres que me dieron todo el amor en el mundo. Me motivaron a ser lo que quisiera ser. Fui su único hijo", sostuvo en una entrevista.

Holliman era un activista de los derechos de animales y fue presidente de la asociación Actor and Others for Animals durante 34 años. El histrión es descrito como alguien "con gracia, bueno, un excelente anfitrión y un hombre cuya positividad fue eterna e impulsada por una sonrisa de 1,000 watts". Fanáticos y usuarios lo recuerdan con mucho cariño, pues aseguran que siempre fue un hombre con "profunda sensibilidad y un gran sentido del humor".

Hasta el momento se desconoce por cuál enfermedad o el padecimiento por el cual recibía cuidados paliativos y tampoco han salido a la luz detalles de su funeral y último adiós. Se espera que en los siguientes días pueda salir a la luz más información al respecto.

Fuente: Tribuna