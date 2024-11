¿Murió Silvia Pinal? 'Ventaneando' filtra triste noticia y dejan en shock: "Tuvo complicaciones"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Murió Silvia Pinal?" es la pregunta que se hacen miles de seguidores de la primera actriz, luego de que la semana pasada se confirmara que había sido hospitalizada de emergencia por una nueva crisis de salud. Al tratarse de una persona de más de 90 años, su público tiene miedo de que ocurra lo peor en cualquier momento, pero la realidad es que hasta la tarde de este miércoles 27 de noviembre la famosa sigue con vida.

Desafortunadamente, no hay muy buenas noticias sobre la matriarca de las Pinal ya que aunque su familia y allegados habían señalado que estaba perfecta y que este mismo día saldría del hospital, en la reciente emisión del programa Ventaneando reportaron todo lo contrario. Hace unos momentos se confirmó que la artista nacida en Guaymas, Sonora, continuará en el hospital por prescripción médica.

A seis días de haber sido ingresada a un nosocomio de la CDMX por una infección en las vías urinarias, la propia Sylvia Pasquel externó que su madre regresaría a su casa en cualquier momento, pero el reportero del programa Ventaneando que se encuentra a las afueras del hospital indicó que esto no será posible: "Les puedo confirmar que no saldrá este día", dijo el reportero Daniel Aguilar en la reciente transmisión de TV Azteca.

Esta información se habría filtrado gracias a Alejandra Guzmán: "Sabemos hasta el momento que la misma Alejandra Guzmán lo comentó por sus allegados por la mañana, que no va a ser dada de alta este día", informó el reportero. Asimismo, indicó que doña Silvia sí había tenido una mejoría en los últimos días, pero por la noche de ayer martes algo pasó: "El motivo no se sabe a ciencia cierta, lo que sabemos es que tuvo una mejoría, tal como lo relató Sylvia Pasquel el día de ayer al salir del nosocomio, pero al parecer, la noche no fue muy buena para ella".

Hoy en la mañana tuvo algunas complicaciones, que repito, no sabemos cuáles son, pero la señora permanecerá hospitalizada", agregó.

Se espera que en las próximas horas sea alguno de los descendientes de la última diva del Cine de Oro Mexicano quien brinde más información al respecto y pueda aclarar el estado actual de salud de la estrella de más de 90 años. Como se mencionó anteriormente, los seguidores de 'La Pinal' se encuentran preocupados por su salud, ya que la familia ha tenido varias contradicciones cuando comparte información sobre su hospitalización.

Algunos internautas consideran que los hijos de Silvia están ocultando a la prensa que la reconocida actriz de Televisa en realidad sí se encuentra delicada y luchando por su vida en el nosocomio. Además, han llenado las redes sociales con memes donde resaltan que la intérprete ya ha salido de varias adversidades como esta y que ha logrado sobrevivir, incluso por encima de famosos más jóvenes que ella.

Fuente: Tribuna