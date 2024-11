"No dan la talla": Gomita se lanza contra Karime Pindter, Gala y Briggitte en nueva canción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Gomita está dispuesta a facturar a como dé lugar, sin importar en que tanta polémica pueda meterse, pues recientemente acaba de compartir un fragmento de su nueva canción, en la que es más que evidente que se lanza en contra de sus colegas, las cantante Gala Montes, la actriz Briggitte Bozzo, y la influencer, Karime Pindter, señalando de manera contundente que las tres "no dan la talla" para derrocarla.

En general el 'Team Mar' tuvo mala relación con los del 'Team Tierra', e incluso ahora que ya terminó La Casa de los Famosos México, cada equipo se mantienen distanciados del otro, pues Karime, Gala y Briggitte siguen afirmando que no tendrán relación con ninguno de ellos, mientras que varios de los denominados 'Tierrosos', siguen tirando en contra de varios de los del cuarto 'Mar'. Ahora, Gomita revive su enemistad con las chicas.

Aracely Ordaz, nombre real de Gomita, y las denominadas 'Chicas Superponedoras', aunque trataron de llevarse bien, fue la expresentadora de Sabadazo la que cerró toda fila, pues con su equipo habló cosas terribles de las chicas de 'Mar' e incluso pese a que se decía que tenía amistad con Karime, la traicionó en el proyecto y la tachó de falsa y de no ser relevante por lo que solo los quería utilizar. Pero sin duda, el momento más viral que marcó el final de toda relación, fue cuando Gala en un posicionamiento le respondió que no era congruente, que se peleaba solo por un hombre y que por eso no serían amigas y era una pésima actriz.

Ahora, este miércoles 27 de noviembre, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, compartió en redes sociales el fragmento de la nueva canción, junto a su video, que va a lanzar próximamente. Y como diría Karime, "no hay que ir a Harvard", para saber que es un tema en contra de las tres mujeres del 'Team Mar', pues para empezar, el inicio de su tema es la introducción del famoso programa infantil en el que se inspiraron para el nombre de su trío de amistad y sus seudónimos, Las Chicas Super Poderosas.

Tras esto, el fragmento de la canción que dejó que escucharan, es claramente un verso en contra de la exintegrante de Acapulco Shore y de las actrices de Amar de Nuevo, pues en esta dice: "Ya llegó su Mojo Jojo (como el público la puso en los videos que editaron de 'Las Chicas Superponedoras'), las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en sus murallas", que haría referencia a las supuestas enemistades que ya hay entre todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui