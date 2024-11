Padre de Nodal sería quien habría impulsado al cantante a quitarle a Cazzu 9mdd por acuerdo

Ciudad de México. - El caso que envuelve a Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar sigue generando polémica. Ahora, nuevos rumores apuntan a una presunta disputa financiera entre el cantante mexicano y su expareja, la artista argentina Cazzu, madre de su hija Inti. Según reveló el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, Nodal habría retirado hasta 9 millones de dólares de Cazzu tras un supuesto incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad por parte de ella.

De acuerdo con Buitrón, durante la separación entre Nodal y Cazzu, ambos firmaron un acuerdo que prohibía a la cantante argentina divulgar información sobre su relación o ruptura. Sin embargo, el conflicto habría surgido luego de que la argentina participara en un podcast de su país el pasado 31 de octubre, donde respondió a comentarios realizados por Aguilar, ahora esposa de Nodal.

En el programa de Maxine Woodside, Buitrón explicó que esta acción habría sido interpretada como una violación al acuerdo. “Dicen que le dio baje, Max, que 9 millones de dólares”, afirmó el periodista, sugiriendo que Nodal habría tomado esta medida como una forma de protegerse legal y financieramente.

Pero eso no fue todo, pues Buitrón también señaló que Jaime González, padre de Christian, habría sido clave en la creación del contrato firmado entre el cantante y Cazzu. Según el periodista, González habría recomendado incluir cláusulas estrictas que protegerían tanto la privacidad como los intereses económicos de su hija.

Es mucha recomendación del papá, que dentro de este contrato había una cláusula que decía que no podía ventilar detalles de él, de su vida privada. No me suena alocado, pero no creo que Nodal lo haya pensado a la ligera; seguramente estuvo asesorado por su papá”, comentó.