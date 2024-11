Se dan con todo: Kim y Mariana Ochoa tienen fuerte agarrón en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pelea que hay entre la reconocida cantante e influencer, Kim Shantal, y la presentadora y actriz, Mariana Ochoa, sigue escalando, pues recientemente tuvieron un fuerte agarrón, mientras que estaban en medio de los ensayos para sus respectivas coreografías en Las Estrellas Bailan en Hoy, hablaron sobre su reciente enemistad, por lo que se volvieron a dar con todo entre dimes y diretes.

Como se sabe, hace un par de semanas, la exintegrante de OV7, después de ver que Shantal y Jonathan Becerra recibieron un 10 y dos 9 en uno de sus bailes, después de que ella se ausentara de un ensayo por intoxicarse, despotricó en su contra y afirmó que no merecían más calificación que ella y Jorge Anzaldo, que sí ensayaban por horas y jamás faltaban aunque estuvieran enfermos de lo que sea.

Ante esto, Kim a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, anunció para sus miles de seguidores que para ella ya no era posible continuar con el proyecto, destacando que sus motivos eran meramente personales, que todo estaba bien, pero que ya no iba a poder regresar a la pista de baile: "Amigos, por motivos personales ya no podré seguir participando en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy". Pocos días después, se le vio de regreso, tras hablar con Andrea Rodríguez Doria.

Ahora, Shantal quiso aclarar que ella se sentía mal y la sacó de onda que Ochoa se fuera en su contra, cuando el 'Team Candela' eran ellos, Nicky Chávez y Juan Solo, y tenían el pacto de cuidarse entre sí, como el no lanzarse a la línea de fuego o beneficiarlo en decisiones, como ya había hecho Kim con Jorge y Mariana. La influencer destacó que pese a lo que hizo, para ella seguían siendo team y no le guardaba rencor, solo que sigue en shock por lo que dijo de ella.

Por su parte, la intérprete de Te Quiero Tanto

Fuente: Tribuna del Yaqui