Se quiso arrojar del balcón: Danna Paola estuvo a punto de quitarse la vida; esto la salvó

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Danna Paola, después de más de 20 años de carrera en la industria del entretenimiento, creó su propia bioserie, Danna, Tenemos Que Hablar, en la que hizo inesperadas confesiones sobre su vida personal y laboral. Entre los momentos más impactantes, fue cuando confesó que quiso arrojarse de un balcón, pues se estaba sumiendo en la oscuridad y eso hizo que estuviera a punto de quitarse la vida, pero al final la esperanza la salvó.

Desde que tenía tan solo cuatro años de edad, Danna comenzó su carrera en la actuación de la mano de Televisa, formando parte de sus melodramas infantiles más reconocidos y exitosos, tales como María Belén, Amy, La Niña de la Mochila Azul y finalmente la de Atrévete a Soñar, en donde hizo más presente su talento para el canto, interpretando famosos temas que marcaron su vida y dieron inicio a su ascenso, hasta llegar a este punto de su carrera con varios álbumes.

Así como ha tenido éxito, felicidad y lujos, también ha caído en depresión y momentos de suma oscuridad, que ella menciona, fue lo que la inspiró en su tema Childstar, pues fue su manera de desahogarse de todo eso que llevaba dentro y que quería sanar de una vez por todas: "Lo de Childstar salió de una noche, como de una platica muy larga sobre la necesidad de hacer las paces con esa oscuridad tan grande que sentía dentro y necesitaba sacarlo de alguna manera".

Danna Paola. Internet

La intérprete de Oye Pablo, declaró que cuando ella menciona el balcón en su canción, se refería a que pensó en lanzarse de este, en quitarse la vida, pues ella ya se veía al espejo y no se reconocía, no sabía quien era y que es lo que debía de hacer desde ese momento en adelante: "Sí, empecé a tener pensamientos muy oscuros y ese fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba fatal en mi vida y cuando empiezas a tener esa oscuridad interior y me miraba en el espejo y no tenía idea de que persona estaba ahí enfrente".

Finalmente, destacó que ella ya no estaba disfrutando su música como debía, pero al final, fue la misma música la que la salvó, pues la llevó a adentrarse en esos sentimientos y atravesar la oscuridad en la que se estaba sumiendo, aceptándola y alejándola con el arte y el amor de su familia: "Lo dejé de disfrutar y entonces ¿mi propósito cual es? Y creo que lo que me ayudo mucho fue conectar esa emoción con terapia, a través del arte. Es importante que esos pensamientos hay que atenderse en cuanto lo llegas a tener. La salud mental lo es todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui