Se salvó de morir: Tras veto de Televisa y escándalo gay, conductor vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico conductor de Televisa, quien fue vetado de la empresa años atrás luego de que lo sacaran del clóset y enfrentara un fuerte escándalo gay, reapareció en el programa Hoy la mañana de este martes 26 de noviembre y dio un duro golpe al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Hace un tiempo, este famoso presentador fue acusado de ventilar un fuerte secreto de la conductora Galilea Montijo.

Se trata de Javier Porras Kuri, quien es mejor conocido en el ambiente artístico como Fabián Lavalle o 'Fabiruchis', quien fue conductor de Hoy años atrás, teniendo su propia polémica sección de espectáculos 'El Bombazo', donde ventilaba chismes de famosos. En 2018, el periodista confesó un 'bombazo' que lanzó contra Galilea años atrás, ya que él fue quien filtró el nombre de uno de sus polémicos exnovios.

La carrera de Fabián ha estado llena de momentos 'oscuros' y uno de ellos tuvo lugar en 2007 cuando sufrió un brutal ataque que lo dejó casi al borde de la muerte a manos de un supuesto sexoservidor llamado Alfredo Cervantes Landa. El conductor fue golpeado en un hotel de la CDMX, donde presuntamente encontraron cocaína y otras drogas. A raíz de ello Lavalle fue sacado del clóset, pero hasta la fecha él jamás ha admitido ser gay.

Fabián Lavalle sufrió un violento ataque en 2007

Tras haber sido despedido del matutino hace varios años, la mañana del martes 26 de noviembre 'Fabiruchis' reapareció en Hoy debido a que dio una entrevista exclusiva en la que presumió que lleva 16 años al aire con su programa de radio en México. Para la celebración, Fabián tuvo de padrinos al reconocido productor de novelas, Pedro Ortiz de Pinedo, y a la actriz y cantante sinaloense, Lorena Herrera.

Estoy feliz de la vida, no invito mucha gente pero invito a verdaderos amigos", declaró Lavalle.

Asimismo, el festejado aprovechó para elogiar a don Jorge Ortiz de Pinedo, padre de su invitado: "Al papá de él, le tengo un gran cariño y agradecimiento, porque aparte siempre me dio muchas oportunidades". Por su parte, Pedro comentó: "Encantado de acompañar a Fabián, siempre me echa porras". Fabián compartió que en realidad tiene 20 años trabajando en la radio, pero 4 de ellos fueron en Estados Unidos y por ello no los cuenta: "Tampoco soy tranza".

Lorena también dejó su mensaje de felicitación para el conductor, recordando que son amigos desde hace años: "Lo adoro, lo quiero muchísimo, es un hombre muy trabajador y luchador". Finalmente, Lavalle aseguró que no planea retirarse del medio hasta su muerte: "Es una carrera que hay que empezar todos los días, hasta que no me apague el switch él de arriba, yo voy a seguir en esta profesión".

Fabián Lavalle reapareció en el programa 'Hoy'

