Tiene cáncer: Tras llegar a TV Azteca, actriz de Televisa revela que su salud corre peligro

Ciudad de México.- Después de llegar a TV Azteca y vivir un duro año tras su diagnóstico de cáncer de mama, la reconocida actriz de Televisa y también cantante, Lola Cortés, de nueva cuenta ha dado de que hablar sobre su estado, debido a que tras un duro año, acaba de dar una entrevista en la que confiesa las triste noticia de que temió morir y que su salud corre peligro por una importante promesa a La Virgen de Guadalupe.

En el mes de octubre del 2023, la exjuez de Las Estrellas Bailan en Hoy, anunció que desgraciadamente padecía de cáncer y por ello es que tuvo que someterse a una mastectomía doble, después usó expansores, pues sin estos su reconstrucción no sería posible. Meses después de su operación, una vez más tuvo que pasar por el quirófano, ya que tuvieron que retirarle la matriz, al considerarse de alto riesgo para que le regrese el cáncer.

Ahora, la juez de La Academia, destacó que no solo ha tenido que enfrentar la terrible enfermedad, sino que también problemas económicos, ya que la recuperación, tratamientos y demás, son muy caros. Agradeció que la ANDA la apoyara con gastos, pero siguen siendo muchos y poco a poco van pagando, aceptando todos los trabajos que le lleguen, destacando que incluso planea abrir de nuevo su academia de baile y actuación para recibir nuevos ingresos.

Laura Cortés, hermana de Lola, destacó que tanto ella como sus hijos temieron que en cualquier momento pudiera perder la vida, ya que había momentos en que se les veía abajo y decía "Si me llego a ir....", pero que ellos no dejaban que concluyera y la detenían afirmando que nada de eso pasaría y no se iba a ir de este mundo. De la misma manera, Laura señala que para agradecer que se les cumplió el deseo, van a ir a la Basílica para agradecerle.

Por su parte, la exintegrante del programa Hoy, señaló que deseaba el poder llevar a su nieto para presentarlo y agradecer también por su vida, asegurando que los médicos le advirtieron sobre complicaciones si se va de rodillas, por lo que ha optado por solo caminar, que de igual forma es algo complicado por sus cirugías: "Quiero llevar a mi nieto, que es nuestro bebecito nuevo. Y quiero dar gracias por mi salud. Lamentablemente, ya no puedo ir hincada por mi prótesis de rodilla. Siempre íbamos hincadas. Ahora iré caminando y nos quedaremos a rezar el rosario. Son 7 kilómetros desde mi casa. Estará pesado, pero iré con entereza y mucho agradecimiento".

