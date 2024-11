Tras infidelidad, exhiben drástica medida de Elizabeth Álvarez para confiar en Jorge Salinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del tremendo escándalo de infidelidad que fue tema de conversación por meses, una presunta amiga de la actriz, Elizabeth Álvarez, recientemente brindó una entrevista, en la que exhibió la drástica medida que ella le habría impuesto a su esposo, el actor Jorge Salinas, para que pudieran salir adelante y ella volviera a confiar en él. Destaca que ya hay una amenaza de divorcio en puerta.

Los protagonistas de Fuego en la Sangre, hace casi dos años que vivieron un momento como familia muy complicado, pues más allá del escándalo de Jorge el actor, teniendo un romance con una nutrióloga estando casado con Elizabeth la actriz, estaba de por medio su matrimonio y los dos hijos menores de edad que comparten. Pese a todas las especulaciones de separación, la expresentadora del programa Hoy, negó rotundamente su divorcio y destacó que estaban de maravilla.

La actriz de La Herencia, en una reciente entrevista para TV Notas, volvió a afirmar que ella y Salinas siguen siendo un matrimonio sólido que han sorteado todo pronóstico en su contra, pero, inesperadamente dijo que para mantener esa llama hasta se mandan su ubicación actual, aclarando inmediatamente que es "por seguridad, no lo hacemos por celos ni nada por el estilo". De igual forma, aseguró que esta Navidad van a unirse más que nunca como familia y ella estará a cargo de la cocina.

Sin embargo, recientemente, una amiga de la actriz, en la misma edición de su entrevista para TV Notas, compartió que la realidad es que después de lo del actor de Diseñando Tu Amor con su nutrióloga, Anna Paula Castillo, las cosas no son iguales como dice, y sí desconfía bastante, pese a que él jura que no pasó nada: "La pusieron como la cornuda. A Eli no se le olvida aquella situación y de repente se lo recuerda a Jorge. Mi amiga ama a su esposo y por eso no terminaron en divorcio. Jorge la adora y la convenció de que no fue cierto".

Finalmente, la presunta amiga de la actriz de La Fea Más Bella, señaló que en caso de que Salinas vuelva a cometer una indiscreción como esta y sí van a separarse, destacando que por eso es que le pide su ubicación, para tenerlo checadito, pues no quiere más sorpresas: "Eli es más precavida. Jorge se tuvo que alinear. Así que mi amiga siempre sabe en dónde anda su marido porque él se reporta seguido cuando no están juntos. Son una pareja que se ama. Me da gusto que decidieran continuar con su matrimonio".

