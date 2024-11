¿TV Azteca la calló? Ana Lago revela que la golpeó una exparticipante de 'Exatlón'

Ciudad de México.- Durante la primera temporada de Exatlón México, Ana Lago se mostró como una atleta con un carácter fuerte y así quedó comprobado durante una competencia, cuando en un choque con Antonieta Gaxiola, los ánimos subieron de nivel y no llegaron a más gracias a la intervención de sus compañeros. Sin embargo, la rivalidad habría trascendido el programa y era común que saliera a la luz pública múltiples especulaciones de que ambas no tenían una buena relación.

Recientemente, la gimnasta regiomontana estuvo presente en Desde El Cerro de la Silla, el podcast de Franco Escamilla, en donde reveló que mantuvo un encuentro incómodo con Antonieta al término de un evento en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). La leyenda roja mencionó que, cuando se dirigía a su carro en compañía de su entrenadora, la culichi la interceptó y la acusó de supuestamente entrometerse en su relación con Daniel Corral.

Yo le dije 'con él no he hablado desde que salimos y no me interesa tener una relación con él porque no quiero este tipo de problemas. Tu problema es que piensas que todos estamos muy pendientes de tu vida cuando la verdad es que no'", contó la originaria de Monterrey, Nuevo León.