¿Va a prisión? 'Mimoso' habla de su arresto y da una impactante noticia que cambia todo

Ciudad de México.- El famoso cantante de banda, conocido como 'El Mimoso', recientemente ha decidido romper el silencio sobre su tan polémico arresto, hablando sobre la verdad detrás de lo sucedido, en medio de acusaciones de violencia familiar en su contra. Durante su confesión dio una impactante noticia que ha dejado en shock, pues cambia todo en la perspectiva de la situación, ¿va a ir a prisión?

Luis Antonio López, que es el nombre real de 'El Mimoso', hace varios meses que se encuentra en el centro del escándalo, debido a que su ahora expareja, María Elena Delfín Valdez, denunció ante las autoridades que fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y emocionales, que comenzaron con jaloneos y apretujones, escalando hasta empujones y un intento de estrangulamiento contra la pared, por parte del cantante. En redes sociales filtró el video de una intensa discusión entre ambos.

El exvocalista de la Banda El Recodo, negó rotundamente ser un violentador de mujeres, desmintiendo a la que aún es su esposa. Aunque todo parecía que tomaría un curso calmado, el pasado martes 26 de noviembre se dijo que el intérprete de Me Gusta Todo De Ti, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, a causa de dicha denuncia, y que fue liberado porque se comprometió a comparecer en una audiencia virtual. El artista aparentemente no puede salir del estado de Nuevo León en lo que transcurre el proceso legal.

Tras esto, el intérprete de La Mejor de Todas, después de que se viralizara la noticia, empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en sus historias, en las que niega todo lo que se dice de él, y que la realidad de todo lo que sucede es que buscan sacarle dinero y nada más, mostrándose devastado de que lo perjudiquen solo por unos pesos: "No se vale, yo no le hago nada a nadie, solo me dedico a trabajar, me dedico a echarle ganas a mi carrera y quieren interponerse en mis proyectos... Voy a dar con las cosas, lo que esta gente quiere es dinero".

Finalmente, declaró que ahora, este movimiento ha sido dado a que se acerca el mes de diciembre, que se traduce en Navidad, regalos, Año Nuevo y grandes fiestas, por lo que la gente que lo está atacando y lanzando acusaciones en su contra es porque solamente "quieren tener un dinerito en sus manos", y que eso no se valía, pues él siempre ha sido un hombre recto que ha respetado a todos y jamás se atrevería a sobrepasar un limite, como lo están haciendo con este proceso lleno de "difamaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui