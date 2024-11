¿Veto de Televisa? Angélica Vale da inesperado motivo para no interpretar a Carmen Salinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y comediante, Angélica Vale, recientemente brindó una entrevista en la que confesó el proyecto que tiene entre manos y reveló el inesperado motivo que tiene para no interpretar a Carmen Salinas, en la bioserie que le están preparando sus familiares y así honrar a su memoria. La difunta actriz habría sido la que la solicitó para personificarla, ¿acaso fue vetada de Televisa?

Fue hace un par de meses que María Eugenia Plascencia, hija de Salinas, confirmó que se realizaría la bioserie de su madre, en el que se podrá ver sus facetas en la actuación, comedia, producción política y demás. Esta será realizada entre Onza Américas, en conjunto con Palomera Group, quienes señalaron que: "Este ambicioso proyecto ofrecerá datos desconocidos hasta ahora de la vida de Carmen Salinas, una de las personalidades más influyentes del entretenimiento en México y en toda Latinoamérica, explorando su vida tanto dentro como fuera de los escenarios".

Aunque ya se ha dicho que Adriana Barraza, reconocida actriz mexicana, será la difunta actriz, también se corrió el rumor de que Vale también estaba para el papel principal, a lo que ella respondió en el programa Hoy que no era así, que se comentó hace muchos años, pero en realidad no tiene ninguna participación: "Fíjate que hace muchos años, que yo podía, no sé quién fue, me atrevo a pensar que creo que fue Carmen Salinas, y creo que la gente se quedó con la idea, pero no, no voy a participar, me hubiera encantado pero no".

Con respecto al porque no va a estar en el personaje de la querida productora de Aventurera, entre muchas risas, la talentosa hija de Angélica María, mencionó que ella ya no tiene la figura con kilitos de más por el que la consideraron, y quería disfrutar el que ya bajo de peso y no quiere subir de peso para hacer un personaje, que le den chance: "No pues ya, ya adelgace, ahorita ya déjenme así, no me pidan que vaya a engordar para un personaje por favor".

Cabe mencionar que actualmente, tampoco le sería muy fácil el grabar un proyecto como este, pues sigue viento en popa con su proyecto de radio que ya tiene más de cinco años al aire, destacando que desea poder continuar muchos años más: "Amo estar en la radio, porque estoy cerca de la comunidad y me siento cerca de la genta y eso es muy bonito. Ahorita ya, después de cinco años ya me siento como pez en el agua, al principio fue duro, es otra fórmula".

Fuente: Tribuna del Yaqui