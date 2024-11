Ya se sabe: Karime confiesa por qué nunca se dio un noviazgo formal con Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varias semanas desde que terminó una de las temporadas más polémicas de La Casa de los Famosos de Televisa, se dio a conocer la verdadera razón por la que Gala Montes y Karime Pindter nunca llegaron a formalizar su relación. Y es que en cuanto salieron del programa y se enteraron del shippeo que giraba en torno a ellas, comenzaron a mostrarse más cariñosas entre sí, lo que dio pie a que hubiera fans de este potencial amoroso.

Ha pasado el tiempo y la posibilidad de un noviazgo cada vez parece más lejano. Incluso los rumores se han aplacado después de ver que ninguna de las dos daba indicios de intentar que su relación avanzara. Tras ello, se puso en duda la sinceridad de este vínculo. Se especuló que la química nunca existió y en realidad se trataba de un trampolín publicitario que el par aprovechó para asegurar su lugar en la fama.

En una entrevista reciente, Karime Pindter reveló finalmente la verdadera razón por la que ella y su exaliada de 'Cuarto Mat' nunca se encapsularon en una relación seria. Según dijo, hubo un pequeño intento de que se diera algo más, pero no llegó a florecer. Pese a que ambas se confesaron que sentían atracción física una por la otra, fue Montes quien detuvo la marcha. "A veces nos decíamos 'sí me gustas' y 'sí te gusto', pero me dijo: "Estoy muy cansada. Me siento mal".

Como era de esperarse, no podía hacer falta una pregunta 'candente'. Shanik Berman indagó en aguas más hondas y le cuestionó si compartieron intimidad. Frente a ello, la influencer negó este tipo de contacto. Afirmó que sólo coquetearon, pero no hubo un 'más allá. Desde su perspectiva, esto sólo hubiera ocurrido una vez que fueran novias oficiales. Esta entrevista se publicó en TV Notas, pero recientemente Pindter se pronunció al respecto y acusó a la periodista de alterar la información para crear polémica.

Para explicar su postura realizó una transmisión en vivo, donde se mostró molesta con Berman. "Esa entrevista duró 40 minutos y se me hizo mala onda que la cortara a su conveniencia, porque no era así". De igual manera, indicó que en la conversación se abordaron temas importantes que ni siquiera aparecieron. "Sólo salió lo que les convino para sacar una nota amarilla".

Fuente: Tribuna