Ciudad de México. - Una de las familias más icónicas y también controvertidas del espectáculo mexicano es la dinastía Aguilar. Sin embargo, en los últimos años, una sombra de tensión ha envuelto la relación entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano Aguilar. Ahora, en un giro inesperado, Emiliano señaló a la persona que considera responsable de su distanciamiento con su padre: su madrastra, Aneliz Álvarez.

En una reciente entrevista, Emiliano no dudó en declarar que la esposa de Pepe, madre de sus medios hermanos Ángela y Leonardo Aguilar, ha sido una figura clave en el alejamiento familiar. “Cree que su padre está influenciado por su esposa”, reveló una fuente cercana al joven rapero a la revista TVNotas.

Emiliano Aguilar revela a la 'villana' que lo separa de su padre, Pepe Aguilar. Foto: Internet

De acuerdo con Emiliano, la relación con su padre nunca fue extremadamente cercana, pero él ha hecho intentos por reconciliarse. No obstante, asegura que no ha tenido éxito debido a la intervención de Aneliz Álvarez. “Ella tiene cierto rechazo hacia él, porque siempre ha considerado que es un mal ejemplo para sus hijos. No lo quería en su casa y eso terminó por alejarlo de Pepe y de sus hermanos”, aseguró la misma fuente.

Además, hay que decir que el distanciamiento no solo ha sido emocional, sino también profesional. Emiliano mencionó que ha tenido que abrirse camino en su carrera musical sin el apoyo económico de su padre. Aunque el joven ha optado por un estilo musical diferente al de su familia, asegura que sus logros son fruto de su esfuerzo personal.

En un principio, los rumores apuntaban a que la razón del distanciamiento podría estar relacionada con Ángela Aguilar, su media hermana y una de las figuras más destacadas de la familia. Sin embargo, Emiliano aclaró que el problema no radica directamente con ella, sino a nivel familiar, siendo su madrastra quien ha influido en la decisión de Pepe Aguilar de mantenerlo al margen.

La situación ha generado un impacto en la dinastía Aguilar, conocida no solo por su legado musical, sino también por proyectar una imagen de unidad familiar. Este conflicto expone una realidad diferente tras bambalinas y pone en evidencia las complejidades de las relaciones familiares, incluso en las familias más famosas.

Mientras tanto, Emiliano continúa enfocado en su carrera como rapero, buscando dejar su propia huella en la industria musical. Aunque el distanciamiento persiste, sus declaraciones abren la posibilidad de que en el futuro puedan darse las condiciones para una reconciliación con su padre y su familia.

La dinastía Aguilar, que ha sido un emblema del regional mexicano, enfrenta ahora uno de sus momentos más delicados. Solo el tiempo dirá si esta fractura podrá ser reparada.

Fuente: Tribuna Sonora