Era gay: Muere cantante víctima de un infarto; filtran macabro secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- Un reconocido cantante y compositor mexicano, quien falleció hace 8 años víctima de un infarto, nuevamente se encuentra en todos los titulares de la prensa debido a que una persona muy cercana a él filtró un terrible secreto que se llevó a la tumba. Se trata del famoso Alberto Aguilera, conocido artísticamente como Juan Gabriel, quien falleció el domingo 28 de agosto mientras descansaba en su casa de Santa Mónica, California.

La autopsia del gran amigo de Rocío Durcal (qepd) señala como causa de muerte un infarto agudo al miocardio, mientras él estaba en plena realización de su gira de conciertos por Estados Unidos y México. Ahora que ya pasó casi una década desde la partida del 'Divo de Juárez', han seguido saliendo a la luz secretos de su vida personal y en el medio, como que presuntamente intentó casarse con famosas como Aída Cuevas y Natalia Jiménez.

Recientemente Eugenio Martínez, exmáganer de Juan Gabriel, dio una entrevista exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la cual compartió detalles inéditos sobre el famoso. Una de las revelaciones más fuertes que hizo este personaje fue asegurar que 'Juanga' odiaba a las mujeres. Cuando Gustavo le preguntó si Alberto realmente deseaba casarse con Cuevas, el exmanejador del famoso expresó contundente:

Luego el también directivo de Imagen Entretenimiento le preguntó a Martínez si el 'Divo de Juárez' odiaba a las mujeres y él respondió de forma tajante: "Sí". Por otro lado, Gustavo Adolfo cuestionó de forma directa al empresario si su relación con Juan Gabriel había ido más allá de lo laboral, como haber sido 'amantes', pero él se limitó a responder: "Puede ser un sí o puede ser un no, quién sabe. Fue mi gran amigo".

Sin embargo, no es ningún secreto que el también actor mantenía relaciones con otros hombres, ya que era abiertamente gay desde hace años. Otro secreto que ventiló el exmánager de 'Juanga' fue lo mal padre que fue. Y es que de acuerdo con el relato de Martínez, al intérprete no le gustaba que sus hijos estuvieran cerca de él cuando se encontraba trabajando:

Alberto era el mejor proveedor, amaba a sus hijos, no lo voy a negar, pero así que fuera un padre normal, no. Cuando iban a las giras no los quería tenerlos cerca porque él tenía otros compromisos".