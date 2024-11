¿Está grave? Stephanie Salas habla sobre el estado de salud de Silvia Pinal; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- México se encuentra al vilo del cañón por el estado de salud de la primera dama, Silvia Pinal, cuya situación aparentemente empeoró durante la noche del pasado miércoles 27 de noviembre, momento en el que la histrionista de El Ángel Redentor permaneció en el hospital Medica Sur de la CDMX, esto a pesar de que la propia hija mayor de la diva de oro, Sylvia Pasquel había confirmado que la famosa sería dada de alta precisamente durante el día de ayer.

De acuerdo con las filtraciones que algunos medios han conseguido, como es el caso de Azucena Uresti, el estado de Silvia Pinal no sería favorable. Por otro lado, la familia de la querida estrella del cine de oro mexicano ha comenzado a reunirse en el nosocomio, lo cual sería una mala señal, dado a que por la avanzada edad de la conductora de Mujer Casos De La Vida Real, cualquier cuadro infeccioso podría resultar mortal.

Por su parte, Stephanie Salas, nieta de Pinal e hija de Sylvia Pasquel, fue abordada por varios reporteros durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Como era de esperarse, la prensa estaba ansiosa por obtener cualquier tipo de información de la diva; sin embargo, las respuestas de la madre de Michelle Salas fueron bastante limitadas: “Ya es tiro por viaje… uno llega de viaje y siempre tiene que encontrarse con la conferencia de prensa.”

Dicha respuesta no aminoró la curiosidad de los reporteros, quienes no pararon de cuestionarla sobre el estado de salud de Silvia Pinal, a lo que Salas respondió, tajante: “No hay nada que compartir, está en el hospital, ya lo saben. Me han dicho que aman”, dijo la famosa, para luego marcharse abordo de una camioneta gris, en la que ya se encontraba Humberto Zurita; momentos más tarde se reportó el arribo de la pareja al hospital en el que se encuentra la madre de Alejandra Guzmán.

Cabe señalar que Stephanie Salas no es la única que ha optado por mantener silencio sobre el verdadero estado de salud de Silvia Pinal, puesto su madre, Sylvia Pasquel, quien hasta el día de ayer había servido como portavoz de la dinastía para la prensa, ha dejado de ponerse en contacto con ellos, refiriendo que no dará mayor información sobre el estado de salud de su madre. Por ahora, solo es cuestión de esperar a que surja mayor información sobre la querida actriz.

Fuentes: Tribuna