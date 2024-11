Laura Zapata, contundente, afirma que Cynthia Klitbo se merecía el robo de todo su dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de melodramas, Laura Zapata, brindó una contundente respuesta a los medios de comunicación que la cuestionaron por el reciente robo cibernético en una cuenta bancaria de Estados Unidos del que fue víctima su colega Cynthia Klitbo, que la dejó sin los ahorros de toda su vida. Sin miramientos ni hipocresías, la actriz de Televisa declaró que se lo merecía por todo lo malo que hacía y que lanzaba al universo.

Debido a que en las últimas semanas las actrices reavivaron la guerra de declaraciones entre ambas, a casi un año de su altercado en el reality show, Secretos de Villanas, en esta ocasión, Zapata no se quedó callada ante la tragedia que Klitbo sufrió: "Pues yo considero que los seres humanos debemos cuidarnos muchísimo en lo que lanzamos al universo, porque el universo se encarga de regresarnos lo que le lanzamos, en muchas ocasiones en flores, en muchas ocasiones como un boomerang que te puede cortar hasta la cabeza", señaló al respecto.

Pero cuando un representante de los medios de comunicación mencionó que lo que le sucedió a Cynthia podría ser considerado como karma, la hermana de Thalía respondió con una gran sonrisa: "No sé, mi amor, eso lo dices tú". Debido a que el pasado 8 de noviembre falleció su hermana Ernestina Sodi, con quien estaba distanciada desde hace mucho tiempo, la artista de 68 años aseguró: "Estos últimos días los he pasado como una persona que tiene la conciencia en paz, yo creo que muy bien, echando bendiciones por todos lados y hablando con cariño por todos lados”.

Y sobre lo que opina de las declaraciones de Fernando Isla Salvatori, quien era amigo de su hermana y aseguró que Ernestina se fue de este mundo, cerrando con perdón las diferencias que tuvo con ella, Zapata refirió: "¿Qué te puedo decir? No conozco a la persona, no conozco los dichos, no sé si es verdad, no sé si de alguna manera las personas quieren figurar, quieren limpiar, no sé. Yo impávida, cariño, yo en mi sitio y en mi centro".

Finalmente, la reconocida villana de telenovelas, como María la del Barrio y La Gata, recalcó que está más que tranquila con sus acciones en este sentido: "Pues sí, mi amor, de alguna manera solo observo a la lejanía lo que sucede, los que se suben a la ola, y que veo que la verdad va flotando, va saliendo, va surgiendo la verdad, y eso es precioso".

Fuente: Tribuna del Yaqui