Llanto en Televisa: Hijo de Silvia Pinal anuncia su muerte: "Está en el proceso de partir", dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo Televisa y el medio artístico en México se encuentra consternado y preocupado debido a que en las últimas horas se reportó que doña Silvia Pinal se encuentra grave de salud. Tras hacerse pública esta información, ahora la prensa asegura que Luis Enrique Guzmán aclaró que su madre no murió como muchos afirman, pero que desafortunadamente, sí se encuentra en "el proceso de partir".

Como se recordará, ayer miércoles 27 de noviembre se esperaba que la primera actriz obtendría el alta médica tras haber sido hospitalizada seis días atrás, sin embargo, Ventaneando reportó que Silvia había tenido complicaciones y que continuaría internada. Ya para la noche del mismo miércoles se informó que la última diva del Cine de Oro Mexicano había empeorado y que toda su familia se reunió en el hospital para acompañarla.

Esta mañana de jueves el programa Hoy Día compartió que las noticias no son nada consoladoras: "El problema surgió, las alarmas se encendieron cuando dijeron que ella estaba muy grave, que estaba en observación, y aunque había sido trasladada de terapia intensiva a terapia intermedia, le avisaron a los familiares que tenían que reunirse en este lugar", contó la reportera Karina Monroy.

Sin embargo, la información se puso peor cuando la reportera señaló que el propio hijo de 'La Pinal' detalló que su madre se encontraba en riesgo de perder la vida en cualquier momento: "Nuestro productor se comunicó con Luis Enrique, hijo de la diva mexicana, ayer por la tarde, para preguntarle si eran ciertos los rumores que ella ya había muerto, él le dijo: 'no, no ha fallecido, pero se encuentra en el proceso de partir'", relató la enviada especial.

Luis Enrique Guzmán habría anunciado muerte de Silvia Pinal

Se espera que en las próximas horas alguno de los descendientes de la famosa actriz y presentadora de televisión se reúna con los medios de comunicación para brindar, de propia voz, información más precisa sobre la salud de la matriarca de la dinastía Pinal. La tarde del miércoles en redes sociales se viralizó un audio donde la asistente de la actriz, Efigenia Ramos, confiesa que tiene prohibido hablar sobre el estado de su patrona, lo cual preocupó más a sus fans.

La mano derecha de doña Silvia estaba al borde del llanto cuando señaló que no tenía autorización para compartir información de la primera actriz y dijo que Sylvia Pasquel era quien saldría a hablar: "Mira ahorita no me dejan decir nada... deja ver si ahorita que venga el médico Silvita quiere bajar", expresó Efi desconsolada.

Fuente: Tribuna