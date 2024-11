Luto en Televisa: Silvia Pinal sufrió triste y repentina muerte; Sylvia Pasquel reconoció el cuerpo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras reportarse en las últimas horas que la diva del Cine de Oro mexicano Silvia Pinal está grave de salud y que ya estaría en proceso de partir en un hospital de la CDMX, reviven una entrevista de hace algunos años en la que relatan cómo fue la muerte de su hija Viridiana Alatriste, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en 1982 cuando apenas tenía 19 años. Esta dura pérdida marcó a la querida primera actriz, quien actualmente lucha por su vida tras ser internada hace algunos días.

Silvia Pinal y Viridiana Alatriste (QEPD)

En la entrevista publicada en el canal de YouTube de Imagen TV, el conductor Gustavo Adolfo Infante preguntó al hoy fallecido actor Jaime Garza, quien en ese entonces era su novio, cómo vivió la terrible muerte de Viridiana. Viridiana era hija de Silvia Pinal y su entonces esposo, el actor y productor de cine Gustavo Alatriste. Nacida en 1963, la media hermana de Sylvia Pasquel incursionó en la actuación al igual que su familia y participó en programas y telenovelas de Televisa como Cachún cachún ra ra! y Mañana es primavera.

Viridiana Alatriste (QEPD) y Jaime Garza (QEPD)

La actriz perdió la vida un 25 de octubre de 1982 luego de salir molesta de una fiesta realizada en un departamento de Garza durante la madrugada. Viridiana salió con tanta velocidad del lugar que no se percató de un precipicio en la carretera y cayó al vacío. No llevaba puesto el cinturón de seguridad, así que falleció de forma instantánea luego de un severo traumatismo craneoencefálico. Fue Sylvia Pasquel quien reconoció el cuerpo. En esta entrevista, el actor Jaime Garza explicó cómo fueron sus últimas horas juntos.

"Estábamos en una fiesta en un departamento que tenía yo, cerca de Televisa", platicó Garza, señalando que tenían una reunión pequeña con amigos suyos y de ella. "Yo noté algo raro porque me idijo de repente 'yo me voy' y no sé qué. Estaba bien ella, no la vi ni borracha ni nada (...) no estábamos peleados pero sí sentí repentina su decisión", mencionó. "La vi inquieta y preocupada pero no tomada, el camino se lo sabía perfectamente", relató sobre la última vez que la vería con vida.

"Me fueron a tocar y me dicen 'chocó y se mató'", recordó el histrión, señalando que después de enterarse de su fallecimiento quedó en shock y se le bloqueó de sus memorias todo lo que estaba pasando al momento,. "Una desgracia, era un angelito... una desgracia primero para ella porque tenía un futuro maravilloso (...) y para 'La Pinal' un madr... tremendo", señaló sobre la dura pérdida de Silvia Pinal, quien quedó devastada tras la muerte de su hija.

Fuente: Tribuna