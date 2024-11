Muerte de Silvia Pinal: Actriz suplicó este último deseo antes de morir; así será su funeral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de Silvia Pinal tomó a muchos de sus fans por sorpresa, pues si bien se sabía que la primera actriz estaba hospitalizada desde hace una semana, su familia había comunicado a la prensa que la famosa se encontraba en franca recuperación, por lo que en cualquier momento saldría del hospital. Desafortunadamente, la matriarca de la dinastía Pinal jamás fue dada de alta y la tarde de este jueves 28 de noviembre falleció.

La partida de doña Silvia ocurrió en un nosocomio de la CDMX y hace algunos momentos la prensa captó el momento exacto en el que la carroza que transportaba sus restos salía del lugar, rumbo a la funeraria donde comenzaría el servicio para la diva mexicana. Aunque su familia ha sido muy hermética con la noticia, tanto la prensa como personas allegadas a ellos han compartido detalles de cómo planean despedir a 'La Pinal'.

Así será el funeral de Silvia Pinal

De acuerdo con información del sitio de Las Estrellas, hace algunas horas don Enrique Guzmán compartió con la prensa que su exesposa recibiría un homenaje de cuerpo presente en el palacio de Bellas Artes: "Tienen eso preparado, se la van a llevar a Bellas Artes, en fin. De eso no hablé con ellos, pero algo supe de Sylvita de ahí llevársela a Bellas Artes", contó el intérprete.

Asimismo, Enrique compartió que los hijos de Silvia habrían decidido tener un funeral abierto al público: "Que la gente la visite, pero ya con su caja cerrada, no quieren que la vean, yo tampoco", señaló el cantante. E incluso filtró que Michelle Salas y Frida Sofía estarán en el funeral de la actriz, detallando que la propia Alejandra habló con su hija pese a que llevan años distanciadas: "Creo que sí (viene Frida Sofía). Su mamá (habló con ella). Silvia escuchó a Frida, no digo que Silvia contestara, porque no contesta nada", narró.

Última voluntad de Silvia Pinal

Años antes de su muerte, específicamente en 2021, la primera actriz nacida en Guaymas compartió con diversos medios cuál era su última voluntad y confesó un deseo muy especial. Resulta que Silvia Pinal reveló que le gustaría que Luis Miguel cantara en su funeral, pero hasta el momento se desconoce si su último deseo pueda ser cumplido: "Me encantaría que Luis Miguel me cantara, y claro, que no falten los mariachis", expuso la diva sonorense.

Fuente: Tribuna