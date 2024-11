¿Murió Silvia Pinal? Enrique Guzmán confirma tragedia en la dinastía y deja helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos el reconocido cantante Enrique Guzmán fue captado saliendo del hospital donde se encuentra su exesposa, Silvia Pinal, luchando por su vida desde hace una semana. Debido a las múltiples especulaciones que hay sobre que doña Silvia ya murió, el padre de sus hijos rompió el silencio y confesó que ella sigue con vida, sin embargo, dio una trágica noticia para todos sus fans.

En las últimas horas, las noticias no han sido nada alentadoras en torno al estado de la última diva del Cine Oro Mexicano, y de acuerdo con el programa Ventaneando, Luis Enrique Guzmán confirmó que a su mamá se le habría colapsado un pulmón. "Extraoficialmente, se han dicho muchas cosas, entre ellas que ayer, en la madrugada, tuvo dos episodios de broncoaspiración, por esta cuestión de la acalasia, que no deglute bien, parece ser que ésta le produjo, pues que se le fuera al pulmón, y esto hizo que el pulmón colapsara, a partir de ahí ella ha estado sedada e inconsciente", contó Rosario Murrieta.

El propio hijo de doña Silvia le habría enviado un mensaje a un reportero para anunciar la delicada noticia: "Estamos recibiendo un mensaje que habla justamente acerca de lo que le está pesando, y que sería la confirmación de que ella está grave, dice: ‘buenas Germán, nada más para informarte, que sí, mi mamá está delicada, y sí se le colapsó un pulmón, pero ahora está muy tranquila, con sedación, estamos esperando a ver qué pasa?'", añadió la periodista.

En tanto que, el periodista Joaquín López-Dóriga, escribió en su cuenta de X que el estado de 'La Pinal' era crítico y que no tenía posibilidades de recuperarse: "Me reportan ‘extrema gravedad irreversible’ de la gran Silvia Pinal. Permanece en terapia intensiva. Toda su familia la acompaña", dijo el conductor de noticias.

Hace algunos momentos, don Enrique fue captado visiblemente afligido por lo que le ha sucedido a 'La Pinal' y confirmó que la dinastía está viviendo una verdadera tragedia: "Es cierto, cierto, está terrible, pero así es la vida, la vida tiene que empezar y tiene que terminar en algún momento". No obstante, el intérprete de rock and roll admitió que doña Silvia está aferrada a seguir viviendo: "Lo que pasa es que a ella le gusta tanto la vida, que no se quiere ir".

Enrique también confirmó que pudo visitar a la famosa: "Sí, estuve con ella”. Al ser cuestionado sobre si sus seres queridos se encuentran acompañando a la última diva del Cine de Oro Mexicano, el artista explicó: "Estamos todos al lado de ella, y ella sobreviviendo, y viviendo con mucho cariño, y con muchas ganas de vivir. Lo que veo es unas enormes ganas de no perder la vida", expresó con una sonrisa.

Sin embargo, ante la pregunta directa sobre si la matriarca de la dinastía Pinal estaba recibiendo cuidados paliativos, los cuales indican que su enfermedad no es reversible, el famoso contestó: "Sí, desgraciadamente es lo único que se puede hacer".

