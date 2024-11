"Ni su mamá la quiere": Gomita lanza adelanto de su canción y arremete contra Gala Montes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que muy pronto habrá una pelea mediática, ya que Gomita, recientemente empleó sus redes sociales para compartir un nuevo adelanto de su canción, en la que ha hecho más que evidente que arremete contra Gala Montes, y también con el resto de los habitantes del equipo 'Mar', la influencer y presentadora, Karime Pindter, y la joven actriz de melodramas, Briggitte Bozzo.

Fue más que evidente dentro de La Casa de los Famosos México, que entre las denominadas 'Chicas Superponedoras', y Aracely Ordaz, nombre real de Gomita, no hubo una buena relación, e incluso cuando todo acabó, al ser cuestionadas las del 'Team Mar' a quienes del reality show no le hablarían jamás, afirmaron todas que a nadie del 'Team Tierra' por las terribles cosas que dijeron de ellas a sus espaldas en el programa.

Y ahora que las actrices de Televisa y la presentadora de Karime Kooler se encuentran triunfando y con agendas llenas, pareciendo que todo el drama había acabado, el pasado miércoles 27 de noviembre, la influencer lanzó un nuevo tema, llamdo Puro Team Gomita, en el que es más que evidente que les está tirando a Gala, Karime y Briggitte: "Ya llegó su Mojo Jojo (como el público la puso en los videos que editaron de 'Las Chicas Superponedoras'), las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en sus murallas

Y ahora, este jueves 28 de noviembre, la expresentadora de Sabadazo acaba de compartir otro fragmento de su nueva canción, en el que se lanzó directamente contra Gala, recordando su pelea con Crista Montes, su propia madre y sus enfrentamientos con otras celebridades en los últimos meses: "Recuerden el humillado será exaltado, aquí sigo firme, no han derrumbado. Y esa chica ni su mamá la quiere, por eso siempre en líos se mete, no entiende. Puro Team Gomita, ¿qué creyeron, que me iba a quedar callada?".

Ante esto, varios usuarios de X, antes conocido como Twitter, se lanzaron en contra de la exparticipante de El Hotel VIP, declarando que solamente quiere figurar y al ver que por si sola no puede, usa la imagen de Montes y de Karime y Briggite porque son las favoritas actualmente: "Pero a ella si la quiere mucho su papá", "No le den foco, para humillarse ella solita lo hace. Lo que quiere es polémica y revivir. Ojala las chicas no le den lo que quiere" y "Otra que tiene que hablar de Gala para que no se olviden de ella que humilde Gala al darle sus 5 minutos a los perdedores".

Fuente: Tribuna del Yaqui