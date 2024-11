¿No quiere a Peña Nieto? 'El Güero' Castro hace impactante confesión de boda de Sofía Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de melodramas, José Alberto 'El Güero' Castro, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol y diferentes medios de comunicación, en el que por primera vez habló sobre la boda de Sofía Castro, su primogénita, y el empresario Pablo Bernot. El creador de novelas sorprendió al hacer una impactante confesión sobre los invitados y detalles del enlace, ¿acaso no quiere a Enrique Peña Nieto en la ceremonia?

Con mucho hermetismo, es como la hija de Angélica Rivera ha manejado detalles de la boda que pronto tendrá por la iglesia, por lo que se desconoce quienes fueron invitados, quienes ya confirmaron asistencia y por supuesto, quien va a pagar los gastos que conlleva una boda, que se espera sea grande. Pero ahora, el productor de Televisa acaba de hacer un par de declaraciones que sorprendieron a sus seguidores.

Primeramente, el productor de melodramas como Destilando Amor, señaló que en esta ocasión, él llevará a su primogénita al altar, que la pasada no se pudo y se hizo mucho escándalo, que no entendió porqué, si eso ya estaba hablando con ella y no hubo un problema familiar: "Pues sí, la entrego ahora en esta. No sé por qué hicieron tanto rollo con la anterior, pero bueno, para mí es una felicidad. Estoy contento porque la veo a ella segura, tranquila y bien, y eso a mí me da paz".

Con respecto a que tan grande será la boda y lo mucho que es esperada por todos, 'El Güero' destacó que no sabía si la podía catalogar como la boda del año para los demás, pero que sí era para él, pues él la está pagando: "Yo no sé si sea la boda del año, para mí va a ser la boda del año nada más porque la pagué yo. Es la tradición del papá de la novia". Cabe mencionar que no quiso revelar cuando ha gastado.

Sobre si el exmandatario mexicano va a asistir a la boda de su hija, o su sobrino, Cristián Castro estarán presentes, este negó rotundamente que sepa quien o quienes van a ir a la boda de su pequeña, pero dijo que iba a recibir a todos, incluso al ex de la madre de sus hijas en la celebración: "No lo sé, la verdad yo no he visto la lista de invitados, pero si van, pues qué bueno, bienvenidos. Esperemos también (que esté Verónica Castro), todos están invitados".

Finalmente, sobre el regreso de 'La Gaviota' a la televisión con el filme que hizo el productor, Epigmenio Ibarra, señaló que le daba gusto verla de regreso en lo que más la apasiona, pero que no sabe nada más allá de lo que todos saben en realidad: "Entiendo que trabajaron juntos, o sea, la verdad no tengo yo la información completa o concreta para darla, pero entiendo que trabajaron juntos, y yo creo que es muy bueno que ella esté regresando a la pantalla, es una muy buena actriz, y yo creo que estará buenísimo lo que puedan hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui