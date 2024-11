¿Se lo bajó a Geraldine Bazán? Irina Baeva estalla y habla de su 'relación' con Giovanni Medina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Irina Baeva ha sido tema de conversación en las redes sociales y medios de comunicación debido a que la famosa actriz fue relacionada sentimentalmente con Giovanni Medina, quien sería ex de Geraldine Bazán, quien a su vez fue esposa de Gabriel Soto, exprometido de la rusa. La crítica ha destrozado a Irina porque presuntamente se ha enamorado de dos exes de Geraldine.

Luego de todos los dimes y diretes, la actriz de novelas como Soltero con hijas hizo frente a las especulaciones sobre su vida amorosa, pues apenas en días pasados fue captada junto a Giovanni en un hotel de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Los rumores apuntaban a que más que un encuentro de amigos, la famosa de 32 años estaba hospedándose en la misma suite que el padre del hijo menor de Ninel Conde.

La tarde de ayer, Baeva fue captada en el aeropuerto y de forma contundente enfrentó las preguntas sobre su vida amorosa. La guapísima mujer rusa aseguró que no tiene novio, por lo que el romance con Medina está descartado: "Me gustaría decirles: estoy soltera, estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en mis proyectos profesionales, que vienen muchísimas cosas, ya la próxima semana seguramente lo estaremos platicando, ya lo sabrán", explicó la villana de telenovelas.

Irina Baeva fue captada con Giovanni Medina en Las Vegas

Como las preguntas continuaban, Irina dijo estar cansada de que le sigan cuestionando sobre su vida privada, por lo que decidió callar los dimes y diretes al respecto. "Mi amor, lo que te estoy diciendo, de verdad, o sea, me encantaría que ya, como que le diéramos vuelta al tema de la vida personal, creo que hemos hablado mucho de esto en este año, te repito, yo estoy soltera y enfocada en otras cosas", subrayó.

Finalmente, la exprometida de Gabriel mencionó que, pese a sentirse incómoda con los medios que están interesados en su vida privada, destacó que ha aprendido a aceptarlas como parte de su trabajo, aunque no las considera correctas. "Hay que estar acostumbrada a eso, todavía me saco de onda yo no sé qué es lo que están buscando, no sé qué es lo que están tratando de buscar, es parte de nuestro trabajo, llevo muchos años peleándome con esto".

Incluso, Irina aseguró que alguien había filtrado información personal sobre ella, como su teléfono personal y que dieron aviso a la prensa sobre en qué vuelo estaba viajando para que la esperaran: "Sé que ustedes están haciendo su trabajo y desafortunadamente es parte de nuestra chamba, siempre y cuando eso no ponga en riesgo nuestra seguridad y privacidad".

Fuente: Tribuna