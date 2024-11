"Silvia Pinal murió": Reportera da trágica noticia en vivo; Paola Rojas la regaña al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, recientemente una reportera en noticiero de Imagen TV, acaba de señalar que Silvia Pinal ya murió, tras más de una semana hospitalizada, dejando en shock a todos, por lo que la titular, Paola Rojas, inmediatamente la interrumpió para regañarla al aire, destacando que es importante no dar trágicas noticias en vivo si no se tiene un reporte familiar verídico y no caer en especulaciones.

Desde el pasado viernes 22 de noviembre, Iván Cochegrus, amigo de la familia Pinal, confirmó que la gran 'Diva del Cine Mexicano' tuvo que ser hospitalizada por problemas en su salud, señalando que es solo una infección de vías urinarias. Tras esto, ha sido Sylvia Pasquel la que ha salido a hacer aclaraciones sobre el presunto estado de gravedad de su madre, señalando que todo estaba en orden y todas eran medidas preventivas.

La actriz de Los Ricos También Lloran, en uno de esos informes declaró que Silvia saldría del nosocomio el pasado jueves 27 de noviembre, sin embargo, las cosas se complicaron y al final la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, no pudo salir del hospital, despertando las alarmas de sus fans cuando además de informarse que se quedaría un tiempo más, comenzaron a llegar todos sus familiares, todos sus hijos, nietos y bisnietos para al parecer darle su último adiós.

En medio de todos estos rumores, una de las reporteras del matutino de Noticiero Con Paola Rojas, declaró que hay muchos señalamientos sobre el deceso de la querida actriz de filmes como El Inocente, y que ya tendría mucho tiempo en estado crítico, por lo que solo estarían esperando a que la familia salga a aclarar: "Algunos medios desafortunadamente dicen que ya falleció la señora Silvia Pinal, y otros que se encuentra en estado crítico".

Inmediatamente, la expresentadora de Netas Divinas quiso aclarar que la noticia sobre la muerte de Pinal no era verídica y son meras especulaciones que no se debió de decir por su colega, ya que en realidad no se sabe y es mejor no caer en lo que se dice por ahí y esperar a que se tenga un verdadero parte médico: "Eso es información muy delicada, precisamente por eso no caemos en ese tipo de especulaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui