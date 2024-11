Tragedia en TV: Tras anunciar demencia, conductora es declarada "legalmente incapacitada"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- permanentemente incapacitada

A inicios de este 2024, desgraciadamente el equipo de representantes y parte médico de Williams, declaró que la conductora padecía de demencia frontotemporal, que es lo que ocasiona que se deteriore los lóbulos frontal y temporal del cerebro, los cuales regulan aspectos como la planificación, el juicio, las emociones y la comunicación, mientras que la afasia, la misma que padece Bruce Willis, es la pérdida gradual de la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje.

Ahora, desgraciadamente la que es tutora legal de Wendy, Sabrina E. Morrissey, acaba de confirmar que la presentadora de 60 años oficialmente fue declarada como "permanente y legalmente incapacitada" para poder tomar sus decisiones y manejar su vida cotidiana, pues su salud ha decaído drásticamente a tal grado que ya es imposible que piense y haga cosas por sí misma. Hace un par de meses se decía que "conservaba su “buen humor y, en muchos aspectos, podía valerse por sí misma".

La conductora de The Wendy Williams Show, como era de esperarse, en cuanto le presentaron el diagnóstico fue sometida a un tratamiento para evitar una rápida progresión, lo cual, al parecer no rindió frutos y tras alrededor de seis meses con sus terapias, todo cambió y actualmente ya no tendría su capacidad de tomar decisiones y manejar su vida diaria, por lo que debe de ser cuidada las 24 horas del día, los siete días de a semana, y alguien debe tomar sus decisiones importantes, hacerse cargo de los gastos y demás.

Ante esta terrible situación, se ha revelado que Morrissey que está en plena batalla legal en contra de empresas como A&E Television Networks y Lifetime Entertainment, para tener los derechos sobre decisiones de su bienestar, el control de su vida desde ese momento y su legado. Se afirma que el interés de las empresas es por los derechos de la docuserie titulada Where Is Wendy Williams?, la cual aborda los aspectos más personales de su vida personal, como su carrera y sus diagnósticos.

