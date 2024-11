Tras el deceso de Silvia Pinal, filtran a cuánto asciende la FORTUNA que dejó

Ciudad de México.- Tras el anuncio del lamentable fallecimiento de la primera actriz, Silvia Pinal, algunos portales han expuesto a cuánto podría ascender la fortuna de la expresentadora de Mujer Casos de la Vida Real, quien hasta este momento contaba con una carrera artística de 74 años, pues cabe mencionar que ella con 91 años seguía vigente con algunas presentaciones en teatro así como otros proyectos.

De acuerdo a datos de TV Notas, la fortuna de 'Doña Silvia' ascendería a poco más 250 millones de pesos mexicanos, contando algunas de sus propiedades, así como sus negocios, sin dejar de lado las cuentas bancarias con los ahorros de toda una vida trabajando tanto para la pantalla grande, así como la chica, además de su temporada en la política, donde fue Senadora del Congreso de la Unión por Lista Nacional.

Durante sus últimos años, la guaymense vivió en una lujosa mansión ubicada al sur de la Ciudad de México, la cual siempre ha catalogado como "el refugio de ella y su familia", inmueble que incluso ha habitado junto con sus cuatro exesposos, así como sus cuatro hijos, contando a la fallecida Viridiana Alatriste Pinal, quien murió tras un accidente automovilístico en 1982 a la edad de 19 años.

Silvia Pinal en su hogar, situado en la colonia Jardines del Pedregal

Con respecto a los objetos de valor, la actriz tenía una pintura realizada por uno de los máximos representantes del movimiento muralista en México, Diego Rivera, quien un par de años antes de morir le realizó un retrato a mano, mismo que está valuado en más de 58 millones de pesos. El artista decidió regalárselo como parte de su amistad.

Significa mucho porque ese cuadro yo me lo gané. (No me cobró) pero eso no lo sabía yo. Por eso no quería, yo no tengo dinero, ¿con qué le pago? Yo no sabía ni que decirle y me sentía como una idi*ta. Cómo me cansaba yo, porque eran las horas enteras, era cansadísimo", recordó en su momento.