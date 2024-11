Tras muerte de Silvia Pinal, filtran último VIDEO con vida y estremecen a fans; ya no hablaba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 28 de noviembre es un día triste para el espectáculo mexicano debido a que falleció Silvia Pinal, reconocida actriz de Televisa y la 'Última Diva del Cine Mexicano'. Aunque la familia quiso mantener con hermetismo cómo fueron las últimas horas de la famosa en un hospital de la CDMX, se supo que vivió una dura agonía debido a varias complicaciones de salud, como que un pulmón le colapsó.

La madre de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel tenía bastante tiempo que no acudía a algún evento público. Una de sus últimas apariciones oficiales fue en agosto de este 2024 cuando acudió a inaugurar el edificio de camerinos con su nombre en los Estudios Churubusco. Sin embargo, doña Silvia sí era muy activa en su vida personal y ahora ha salido a la luz un estremecedor video que muestra la última vez que acudió a comer con sus amigos.

Ernesto Buitrón, reportero del programa Hoy, fue el encargado de compartir esta inédita grabación a través de su canal de YouTube. El video ha dejado sin palabras a los televidentes y fans de la reconocida estrella nacida en Guaymas, ya que su apariencia física deja ver que su salud estaba deteriorada desde hace algún tiempo. Y es que era evidente que doña Silvia estaba más delgada que nunca, pues pese al maquillaje, su rostro luce demacrado.

La última vez que Silvia Pinal salió a comer con sus amigas

La conductora del desaparecido programa Mujer, casos de la vida real aparece disfrutando de un chile en nogada y no necesita ayuda para comerlo. Sin embargo, cuando sus acompañantes le hacen preguntas sobre el sabor del platillo, ella permanece callada y solo los observa. Más adelante se escucha la voz de su inseparable asistente, Efigenia Ramos, quien no deja de elogiarla y decirle lo hermosa que luce, pero ella no dice una sola palabra.

Ya en la última parte de la grabación, 'La Pinal' aparece disfrutando de un postre y café, para minutos después retirarse del restaurante ayudada por un enfermero y despidiéndose de sus amigos. En todo momento la matriarca de la famosa dinastía Pinal permaneció sentada en una silla de ruedas. Se desconoce la fecha exacta en la que fue grabado este video, pero se estima que apenas tiene unas semanas.

