Adela Micha y Maca Carriedo se dan con todo en redes; la acusa de robarle en 'La Saga'

Ciudad de México.- La reconocida periodista y presentadora, Adela Micha, se encuentra en el ojo del huracán, debido a que a través de sus redes sociales, se acaba de dar con todo en sus respectivas cuentas con su excolaboradora, Maca Carriedo, que por años fue incluso su confidente. Las cosas escalaron de nivel, cuando la periodista, acusó de robo a la expresentadora del programa Hoy, mientras que estuvo en La Saga.

Después de que Maca confirmó que saldría del espacio, Me Lo Dijo Adela, comenzaron los rumores de que habría problemas entre ellas y que supuestamente nadie esperaba que sucediera esto, ya que no había dicho nada antes, ni a la propia Adela, por lo que TV Notas compartió declaraciones de una supuesta fuente cercana de ambas. Aparentemente, Carriedo hizo malversación de fondos de dicho proyecto en sus años con Micha.

Esta nueva pelea se desató cuando le respondieron a Maca que su nuevo programa Macadiario, en El Heraldo Radio era menos de lo prestigiosa que es La Saga: "¡Naaaah! @LaSagaOficial y @Adela_Micha no se comparan con @heraldodemexico. Hiciste un downgrade… lástima". A lo que la presentadora no tuvo reparo alguno a responder a la seguidora, comenzando así pie el pleito tan polémico.

La expresentadora de Televisa, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, aseguró que era cierto que no se comparaba, pero dando a entender que El Heraldo Radio era mejor: "Claro que no se compara. ¡FELIZ DE SER PARTE DE ESTE GRAN GRUPO!", a lo que se metió Micha y dejó un mensaje en el que dio señales de que sí le robó: "¡Jajajajajajajajaja Eso no pensabas hasta hace muy poco! ?Te acuerdas que eras la ratita!".

Finalmente, Maca respondió que: "¡Sí era!! ¡Tiempo pasado!", siendo esto tomado como una aceptación de que sí le jugó muy chueco a Adela después de que le confiara ciegamente todo lo que tenía que ver con su canal de YouTube y los programas que compartí en estos. Por su parte, Micha fue la última en responder, destacando que darse cuenta de todo le costó mucho: "¡Menos mal! ¡Así me costó!".

Fuente: Tribuna del Yaqui