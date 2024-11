Adiós a una grande: 'La Chilindrina' sufre dolorosa muerte y estremece a Televisa su despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, quien es mejor conocida en el medio artístico como 'La Chilindrina', de nueva cuenta dejó en shock al público de Televisa ya que ha escasos días de revelar detalles de su última voluntad y su funeral, ahora ella se encuentra de luto y sufriendo una dolorosa muerte. Resulta que la primera actriz está muy afectada por la repentina partida de doña Silvia Pinal, ocurrida la tarde de ayer jueves 28 de noviembre.

Este viernes, reporteros de diversos medios captaron a la entrañable actriz de la serie El Chavo del 8 llegando a la funeraria donde se encuentran despidiendo a la gran Última Diva del Cine de México. Afortunadamente, De las Nieves accedió a dar una entrevista a la prensa para hablar de este difícil momento que consternó al espectáculo entero: "No hay palabras para describir lo que siento, fue mi más grande ídolo", dijo muy conmovida.

María Antonieta y Silvia Pinal hicieron una película juntas

María Antonieta, quien hace unos años cayó en depresión tras el fallecimiento de su esposo, resaltó que además de haber coincidido con doña Silvia, también es una gran amiga de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán: "Sus hijas son grandes amigas mías, estaré con ellas con todo el corazón", expresó entre lágrimas. Asimismo, la excompañera de 'Chespirito' rompió en llanto al recordar el gran legado que dejó 'La Pinal':

Le doy gracias a Dios que haya existido Silvia Pinal, el más grande ídolo femenino se nos ha ido".

Sin embargo, resaltó que doña Silvia estará muy contenta de poderse reencontrar con sus seres queridos en la eternidad: "Ha de estar feliz allá con todos los ángeles... Era tan linda, sabemos que está bien, está contenta, está feliz". Finalmente, dijo que recordará toda su vida a la fallecida como su más grande ídolo y habló de la vez que pudo trabajar en el cine con ella: "Yo tenía 15 años cuando hice una película con ella, la hacía de mi mamá y para mí fue lo máximo haber trabajado con ella".

La Chilindrina detalla cómo será su funeral

Hace apenas unos días, De las Nieves habló con la prensa sobre cuál era su última voluntad y deseo para su funeral, dejando en shock a todos: "Ya tengo lista lo que me voy a poner. Bueno, me van a poner ese día. Y, por supuesto, me van a maquillar. Ahora, yo quiero que sea 'La Chilindrina' lo que se muera, porque se va a morir junto conmigo", declaró pero reconoció que a sus hijos no les gusta esta idea, por lo que es probable que no le cumplan su último deseo.

Fuente: Tribuna