'Amante' de Silvia Pinal se pronuncia a su muerte y llora su partida: "Me siento triste"

Ciudad de México.- El reconocido gran actor, Eric del Castillo, que por muchos años fue considerado amante de la 'Diva del Cine de Oro', recientemente ha brindado una entrevista en la que se pronunció devastado por el fallecimiento de la querida primera actriz, Silvia Pinal, de la cual no pudo evitar llorar su partida, pues eran grandes amigos que trabajaron en varias ocasiones juntos, señalando que se sentía muy triste por la noticia.

Aunque por muchos años, Pinal y del Castillo fueron colegas en la industria y les tocó trabajar en varios proyectos, fue en el año del 2010 que comenzó por primera vez el rumor que entra ambos había un romance. Ambos estaban rodando el melodrama Soy Tu Dueña, que fue protagonizada por Lucero y Fernando Colunga, en el que sus personajes se terminan enamorando por la convivencia y sus largas conversaciones. Los histriones siempre negaron su romance.

Por todos esos años de conocerse y los rumores sobre su vida personal, medios como ADN 40 se pusieron en contacto con el gran actor para cuestionarle sobre este doloroso momento, a lo que respondió con gran sentimiento que estaba muy dolido por esta perdida, ya que era una gran amiga: "Me duele mucho. Estoy muy impactado por la noticia que me dieron. Fue una gran actriz, una magnífica compañera, amiga. Yo le agradecía que siempre que nos veíamos o le hacían un homenaje, me sentaran junto a ella. Era una gran distinción".

Silvia con Eric en Soy Tu Dueña. Internet

Ante esto, declaró que en todos los proyectos que les tocó colaborar, como parte del talento de Televisa y en cine, hicieron esa gran amistad al tener largas conversaciones sobre diferentes facetas de sus vidas, como la de padres, artistas y celebridades, recalcando una vez más que le duele su muerte y siente que se queda "huérfano" ante tantas perdidas: "Platicábamos cosas. Hicimos varios trabajos juntos. ¿Qué quieren que les diga? Estoy muy impactado por lo que me acaban de comunicar. Me duele mucho".

Con respecto a los sentimientos que tenía por la actriz de El Inocente, declaró que la considerable una mujer maravillosa, que era hermosa por dentro y por fuera, que además de todo era inteligente, sumamente profesional y muy trabajadora: "Quiero decirles que era hermosísima, hermosísima ella... y yo, cuando trabajo, me gusta mucho respetar a mis compañeras. Nos llevábamos muy bien, carambas. ¿Qué más les puedo decir? Era muy inteligente y tomaba muy en serio su trabaja, muy competente, respetable".

Finalmente, señaló que ya el mundo del entretenimiento se está quedando como que muy solo y él al ver a sus amigos partir cada vez más, se siente solo y desamparado: "Me duele lo que ha sucedido. Nos estamos quedando sin estrellas. Antes teníamos Silvias Pinales, Jorges Negretes, Pedro Infantes. Me siento desamparado y más ahora que se va nuestra última estrella. Merece su homenaje en Bellas Artes".

Fuente: Tribuna del Yaqui