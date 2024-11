Antes de morir, Silvia Pinal sería traicionada de la peor manera por Luis Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2023, Luis Enrique Guzmán, el único hijo varón de la primera actriz, Silvia Pinal, y del cantante, Enrique Guzmán, fue acusado de robar la casa de su madre, ubicada al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con información de una fuente cercana a la familia, quien confesó en exclusiva para revista TV Notas que él habría aprovechado que la conductora de Mujer, Casos de la Vida Real salió con su hija Sylvia Pasquel para ingresar a la propiedad y cometer el hurto, del cual se llevó varios objetos de valor, como joyas, obras de arte y documentos.

La fuente tachó a Luis Enrique de ser “toda una fichita”, puesto éste se habría dejado convencer por su esposa, Mayela Laguna para ingresar a la residencia, junto un tercero y, de esta manera, poder sacar “lo mejor” de los bienes de la actriz de El amor de María Isabel. Según dijo el informante, el hijo de la famosa le habría obsequiado dos relojes de gran valor a su esposa para que ella los vendiera y se quedara con el dinero.

Así fue la vez que Luis Enrique Guzmán habría robado la casa de Silvia Pinal

Si bien, Luis Enrique se deslindó de las acusaciones, tiempo después salió a la luz un audio en donde la propia Mayela Laguna confesó haber cometido el roboy, tal y como dijo la fuente, se escuchaba emocionada de contar todo lo que hicieron para sacar las cosas de la casa de Silvia Pinal, incluso llegó a excursarse diciendo que la primera actriz ya no recuerda que cosas tiene y qué no en su casa, por lo que, de alguna manera, no lo veían como un robo.



Dicho audio fue difundido por el programa Sale el Sol y se puede escuchar a Mayela Laguna relatar cómo ella y su esposo aprovecharon que la histrionista Pinal salió de su casa para visitar a su hija Sylvia Pasquel. Según declaraciones de la mujer, Luis Enrique Guzmán desactivó las cámaras de seguridad y sacaron alrededor de cinco kilos de oro y joyas, además de algunos cuadros valiosos.

Así sería la vez que Luis Enrique Guzmán robó la casa de Silvia Pinal

Mayela Laguna también confesó que tanto ella como Luis Enrique tenían planeado fundir las joyas para obtener más dinero y destacó que el robo a su suegra fue "como de película" y "estuvo padrísimo". La mujer se mostró muy emocionada y orgullosa por el hecho, sin dejar ver ningún remordimiento o respeto por su suegra. Tal y como el propio informante reveló para TV Notas poco antes de la filtración de los audios.



Ante esta evidencia, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado en el que niega rotundamente haber robado a su madre y asegura que el audio es falso y editado con fragmentos de otras conversaciones. El hijo de Silvia Pinal afirma que se trata de una difamación orquestada por alguien de su círculo cercano que está lucrando con el nombre de su familia y que tomará acciones legales contra los responsables. Posteriormente, Laguna emitió su propia carta a los medios donde reveló que la familia resolvería todo en el ámbito privado.

