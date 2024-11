¡De no creerse! Televisa filtra la millonaria HERENCIA de Silvia Pinal y deja helados su testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las interrogantes que más generan polémica cuando muere un gran artista es la fortuna que habrían logrado acumular durante su trayectoria artística. Tras el fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal este jueves 28 de noviembre a los 93 años y en medio de especulaciones por su herencia y la repartición de sus bienes a familiares, reporteros de Televisa reportan a cuánto ascendería su riqueza.

La artista nacida en Guaymas, Sonora un 12 de septiembre de 1931 contó con una amplia trayectoria artística que abarcó programas unitarios, series, telenovelas, obras de teatro y películas. La musa del cineasta español Luis Buñuel triunfó durante la época de oro del cine mexicano, ganando fama internacional por su belleza y talento. Silvia se casó en cuatro ocasiones y tuvo cuatro hijos, aunque una de ellas, Viridiana, falleció en una accidente automovilístico en 1982.

Silvia Pinal (QEPD)

Con su primer esposo, el actor Rafael Banquells, procreó a Sylvia Pasquel. A Viridiana Alatriste (QEPD) con Gustavo Alatriste y a Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán con su tercer esposo, el cantante Enrique Guzmán con quien tuvo una relación turbulenta en la que incluso se hicieron denuncias de violencia doméstica. Silvia se casó por cuarta vez con el político Tulio Hernández Gómez y no tuvieron hijos, aunque se divorciaron en 1995 y la diva nunca se volvió a casar.

Este 28 de noviembre se confirmó el deceso de la actriz luego de una semana hospitalizada a causa de una infección en las vías urinarias que agravó otros problemas de salud. Finalmente, fue una neumonía que le provocó el colapso de sus pulmones la que le arrebató al vida. Este viernes 29 de noviembre, un día después de su partida, en el canal de Las Estrellas publicaron un video en el que se ventila a cuánto ascendería su fortuna.

"La fortuna de Silvia Pinal presuntamente alcanza los 1000 millones de pesos pues además de actuar en películas, también fue productora de televisión y teatro. Entre algunas propiedades que tiene Silvia son una casa en Jardines del Pedregal, el teatro Silvia Pinal y un autorretrato pintado por Diego Rivera", indicaron. Y es que a la diva la pintó el icónico muralista mexicano en noviembre de 1956 y en la actualidad el valor del cuadro ascendería a los 3 millones de dólares o 60 millones de pesos.

Silvia Pinal y Diego Rivera en los 50's

No obstante, el cuadro no puede ser vendido a ningún museo ni salir de México ya que se encuentra dentro del testamento de la actriz, del cual hasta ahora se desconocen los detalles. "El testamento se abrirá cuando corresponda. Nadie sabe nada al respecto, ni nos importa ni nos preocupa el testamento en este momento (...) Mi mamá en su momento tomó su decisión, no me afecta quién aparece ahí o no. Yo no quiero ni un peso, imagínense que a mi edad esté esperando dinero", declaró Sylvia Pasquel hace unos días.

Fue la propia Silvia quien en vida habló poco de su testamento, pero sí tocó el tema del cuadro. "Lo voy a dejar a mis hijos: Alejandra, Luis Enrique y Sylvia, cuando ya no esté. Lo voy a heredar al Museo de Diego Rivera con cierta propiedad para mis hijos; ellos lo dan a la Casa de Diego, pero es de mis hijos, tiene seguro", señaló. Hasta ahora, la herencia de la diva no ha sido leída ni publicada, por lo que se desconoce a cuánto asciende el valor de su fortuna con exactitud y/o a quién le dejará cada uno de sus bienes.

Fuente: Tribuna