En este país cerrará la gira musical de Luis Miguel ¡No eligió a México!

Ciudad de México.- Todo lo que empieza tiene que terminar. Tras un exitoso regreso a los escenarios, Luis Miguel confirmó que su gira mundial llegará a su fin el próximo 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires, Argentina. Aunque inicialmente se había especulado que el tour concluiría el 30 de noviembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México, el cantante utilizó sus redes sociales para anunciar que su última presentación será en el mismo lugar donde comenzó todo, en Argentina.

Recordemos que la gira de Luis Miguel comenzó el 3 de agosto de 2023 en el Movistar Arena de Buenos Aires. En total hubo 195 presentaciones en grandes escenarios de América, Europa y Asia, a las que asistieron más de 3.1 millones de personas. Según Pollstar, su tour encabezó el ranking Live 75 como el más taquillero de la historia, consolidándose como uno de los artistas más grandes y aclamados de todos los tiempos, superando a otras grandes estrellas como U2 y Madonna.

El setlist de Luis Miguel incluiría algunos de sus mayores éxitos, ya que el artista siempre se asegura de ofrecer a su audiencia las canciones más populares que lo han consagrado, tales como Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable O No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Por Debajo De La Mesa, entre otras.

¿Luis Miguel cantará para Silvia Pinal?

La muerte de Silvia Pinal entristeció a numerosos artistas e instituciones culturales que externaron su pesar. Entre ellos, Luis Miguel, según confirmó el empresario Rafael Herrerías, cercano tanto 'El Sol de México' como a la primera actriz. En una entrevista con el programa Ventaneando, Herrerías contó que el cantante le solicitó enviar condolencias a la familia de Pinal.

Silvia Pinal siempre expresó su cariño y admiración hacia 'Luis Mi'. De hecho, la diva del cine mexicano manifestó tiempo atrás que, en su funeral, le gustaría que fuera él quien le cantara. "Órale, nieto, no te arrugues", dijo en aquella ocasión. Hasta el momento se desconoce si la complacerá, lo único que se tiene seguro es que en el homenaje que se celebrará el próximo sábado habrá muchas "flores, muchos globos, sus rehiletes que tanto le gustaban", comentó Sylvia Pasquel en rueda de prensa.

