Enrique Guzmán se despide de Silvia Pinal y estremece al detallar cómo murió la actriz

Ciudad de México.- El tan polémico actor y cantante de rock, Enrique Guzmán, recientemente ha brindado una entrevista en la que salió a despedirse conmovido de quien fue uno de sus más grandes amores, la querida primera actriz, Silvia Pinal, a la que acaba de ver apenas minutos antes de su fallecimiento. La estrella del cine, estremeció a reporteros y a los fans de la dinastía Pinal al detallar cómo murió la gran estrella de Televisa.

En el año de 1967, cuando Enrique tenía solamente 24 años de edad, conoció y se enamoró de la gran 'Diva del Cine de Oro', y poco después de su flechazo llegaron al altar. Por nueve años fueron una de las parejas más reconocidas y queridas de la industria del entretenimiento, dándole la bienvenida al mundo en esa casi década a sus dos hijos, la cantante y actriz, Alejandra Guzmán, y al productor musical y empresario, Luis Enrique Guzmán. Se divorciaron en 1976.

Ahora, este viernes 29 de noviembre, el actor de filmes como Acompáñame, declaró que fue su hijo Luis Enrique quien se puso en contacto con él para informarle del lamentable deceso, externando que según lo que le dijeron, la actriz de El Inocente, mencionó que poco a poco fue dejando respirar hasta que ya no pudo y su corazón dejó de latir: "Luis Enrique fue el único que me habló y me dijo cómo había muerto Silvia. Se fue apagando poco a poco, fue bajando su respiración, hasta que murió. Yo la vi como a las 3: 30 o 4:00 de la tarde y se murió como a las 5:30, 5:15".

El intérprete de temas como La Plaga y Popotitos, mencionó que fue muy impactante para él saber de la muerte, pues además de lo doloroso que es porque fue la madre de sus hijos y su gran amor, el hecho de que acaba de verla y que le confesó que no quería morir, para él saber que murió después, era algo casi imposible de creer: "Yo acababa de estar en el hospital, me vine a la casa, porque había mucha gente, había mucha visita, ya no tenía yo ganas de verla como estaba".

Finalmente, se dijo sumamente preocupado por Alejandra, su hija mayor con Silvia, destacando que de todos los descendientes de la actriz de Viridiana, ella fue la más afectada y como el único padre presente ahora, él se encargara de seguirlos protegiendo de lo que sea: "No he hablado con Alejandra todavía y creo que es la más lastimada de todos los hijos de Silvia en este momento. Ya no son hijos de Silvia, ahora son míos".

Fuente: Tribuna del Yaqui