Frida Sofía, devastada entre lágrimas, dedica mensaje a Silvia Pinal: "La vida es frágil"

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Frida Sofía, después de enterarse de la tan dolorosa muerte de su abuela, la gran actriz, Silvia Pinal, acaba de emplear sus redes sociales para compartir un video, en el que apareció devastada y entre lágrimas, para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a la gran estrella del cine, teatro y política mexicana, recalcando que "la vida es frágil" y agradece poder haberle dicho cuanto la amaba antes de la tragedia.

El pasado jueves 28 de noviembre, tras una semana hospitalizada y dos colapsos pulmonares, la gran 'Diva de la Época de Oro', desgraciadamente perdió la vida a los 94 años de edad. Como era de esperarse, una artista de su prestigio a recibido miles de mensajes de despedida por parte de actores, cantantes, músicos, productores, de Televisa o TV Azteca, y hasta de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Inesperadamente, otra polémica figura del mundo del espectáculo que se pronunció a su perdida, fue su nieta, la hija de Alejandra Guzmán, la cual mediante su cuenta de Instagram, compartió un video en el que confesó que se pudo despedir de ella antes de su tan lamentable deceso. Aún se desconoce si está en México, si fue por videollamada y si es que se le verá en los servicios funerarios o el homenaje en Bellas Artes.

En dicho video, la joven estaba recostada en su cama, con todo a oscuras, mientras que con su voz quebrada, llorando devastada, declaró que con esto se ha dado cuenta de que la vida se va en un segundo y no le queda más que agradecer todo lo que pasó con su abuela: "Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da, en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio".

Finalmente, declaró que pudo susurrarle al oído lo mucho que la amaba y admiraba, lo importante que fue en su vida, y que era libre de descansar en paz al fin, que lo había dado todo en su carrera y su vida personal, destacando que en el cielo ya la esperaba su hija, Viridiana Alatriste, y la hermana de ella, de Frida, Natasha Moctezuma: "La espera Viri, su hija Natasha para recibirla como la reina que es". Sin contener las lágrimas, expresó que el poder decirle adiós fue lo "más bonito de esta tragedia".

Fuente: Tribuna del Yaqui