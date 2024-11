¿Frida Sofía, en funeral de Silvia Pinal? Efigenia da detalles y revela últimas palabras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la tan lamentable muerte de la gran artista, Silvia Pinal, su asistente y gran amiga, Efigenia Ramos, la prensa se abalanzó sobre esta haciéndole cuestionamientos sobre el último adiós a la Última Diva del Cine de Oro, en especial sobre la posible asistencia de Frida Sofía en el funeral de su abuela. Sin poder hablar de más por peticiones de la familia, Efigenia dio los detalles que pudo y reveló las últimas palabras que le dijo a ella la primera actriz de Televisa.

Desgraciadamente, a sus 94 años de edad, el pasado jueves 28 de noviembre falleció la primera actriz, productora, política mexicana e impulsora de nuevos talentos, a causa de problemas pulmonares, que la tuvieron hospitalizada en terapia intermedia desde el pasado viernes 22 de noviembre. La familia, como es de esperarse, está devastada, pues ellos no perdieron solo a la gran artista, sino a su matriarca, al pilar de todos.

Ante esto, la prensa de diferentes medios de comunicación y televisoras, tales como, Televisa y TV Azteca, han tratado de obtener declaraciones sobre el funeral que se le realizara a la tan importante figura del mundo del espectáculo, que ha trascendido en cada una de las generaciones del pueblo mexicano e internacionalmente también, con filmes como Viridiana y Por Ellas, Aunque Mal Paguen, al lado de Pedro Infante.

Por esta razón, Efigenia, que tenía más de 20 años al lado de Silvia, dio una entrevista en la que declaró que por el momento la familia no la deja dar muchos detalles sobre el homenaje que se le hará a la actriz de Mi Marido Tiene Familia, destacando que solo sabía que se le haría el homenaje en Bellas Artes el próximo sábado 30 de noviembre, pero aún no le dan hora y tampoco le han revelado detalles diferentes.

En cuanto a si la hija de Alejandra Guzmán va a estar en el funeral, en medio del gran pleito que existe entre ella con su madre y su abuelo, el actor Enrique Guzmán, que sí estarán presentes en el último adiós a Pinal, Efigenia declaró que es algo de lo que ella no puede hablar, sepa o no la verdad de esa respuesta, no va a decir absolutamente nada y pidió que se deje a la familia procesar este gran dolor que sientes.

Conmovida casi hasta las lágrimas, Ramos declaró que la última vez que pudo tener una conversación bien con la actriz de El Inocente, fue hace tres semanas, y en ese momento ella le externó que tenía aún muchos deseos de seguir viviendo, de disfrutar de la vida y que no estaba lista para morir, impactando a los presentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui